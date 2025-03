„Kevés gyávább embert lehet látni Orbán Viktornál, aki egy valódi versenyhelyzetben senkivel nem mer kiállni”

propaganda;Juhász Péter;Podcast;Törésvonal;

2025-03-14 05:45:00 CET

A társadalom megértette, hogyan működik „ez a goebbelsi, rogáni” propaganda, ezért is hatástalanok a Magyar Péterrel szembeni lejárató kampányok – jelentette ki a Népszava Törésvonal című videóinterjú-sorozatának új adásában Juhász Péter youtuber.

Az egykori Együtt korábbi társelnöke – aki ellen néhány éve hasonló rágalomhadjárat indult – kifejtette: az emberek ma már értik, miként működik a propaganda, és azt is tudják, mennyire nehéz igaz szót hallani. Példaként a bírók február végi tüntetését hozta fel, amelyről a TV2 Tények című műsora egy szalagcímben azt állította, hogy bírák nem is vettek részt rajta, holott ő maga is beszélt két ügyvéd barátjával, akik megmutatták neki, hány bíró volt jelen.

Azt hiszem, hogy a társadalom megértette, hogyan működik ez a goebbelsi, rogáni propaganda, és egy kicsit megértőbbé vált azokkal szemben, akik ezt elszenvedik – tette hozzá. Mindezt arra vezette vissza, hogy a társadalom belefáradt a Fidesz politikájába, miközben a hatalom olyan eszközöket használ, amelyek Oroszországban már évek óta bevett gyakorlatnak számítanak. Éppen ezért szerinte annak kell drukkolni, hogy a helyzet ne eszkalálódjon. Úgy vélte, az EU-tagság valamelyest kontrollt jelent, ugyanakkor Juhász Péter szerint Orbán Viktor ezt is szívesen leépítené, hogy „egy putyini teljhatalommal rendelkező diktátorrá” válhasson”. Ami a miniszterelnököt illeti, úgy fogalmazott: kevés gyávább embert lehet látni nála, mivel egy valódi versenyhelyzetben nem mer kiállni senkivel, nem válaszol valódi újságírói kérdésekre, és nem vitázik politikai ellenfeleivel sem.

Juhász Péter hangsúlyozta, hogy az ellenzék soraiban is vannak hiteles politikusok, még azok között is, akikkel Magyar Péter nem kíván együttműködni. Példaként említette Hadházy Ákost, valamint Csepelen Szabó Szabolcsot, aki már három alkalommal is legyőzte Németh Szilárdot.„Komolyan kell venni azt a mondást, miszerint nincs jobb és nincs bal, csak magyar” – utalt a Tisza Párt MIÉP-től csent szlogenjére. Hozzátette: akik hitelesek, küzdenek és valóban megdolgoztak a választók bizalmáért, azoknak ott kell lenniük, mert a Fideszt csak együtt lehet leváltani, külön-külön nem fog menni. Szerinte nem várható el hirtelen visszavonulás olyasvalakitől, aki már tíz éve küzd, és sikereket tud felmutatni. Kitért arra is, hogy Magyar Péter stratégiája jelentős különbséget mutat a korábbi ellenzéki mozgalmakhoz képest. A többiek jellemzően morális alapon támadták a Fideszt, míg a Tisza Párt elnöke inkább hasonló eszközökkel él, mint maga a kormánypárt. Ezzel sok kiábrándult fideszes szavazót sikerült megszólítania, ám Juhász Péter szerint az ellenzéki oldalon is sokan vannak, akik nem a Fidesz korábbi támogatóiból kerülnek ki, és ők is igényelnének valamiféle tartalmat.

„Ha ez nem történik meg, akkor a másik oldalon létrejöhet egy olyan politikai identitás, amely összefogja a baloldaliakat, azokat, akik nem hisznek a Fidesz módszereiben, vagy akik úgy vélik, hogy a Tiszából csupán egy új Fidesz jöhet létre” – magyarázta. Saját YouTube-csatornájáról szólva elmondta, hogy eleinte nem akart belevágni, ám első videója – amelyben Orbán Viktor Kossuth rádiós nyilatkozatát kommentálta – váratlanul nagy népszerűségre tett szert. Azóta többféle műfajban készít tartalmakat: heti hírösszefoglalókat, valamint „időtlen” témákat feldolgozó videókat is, amelyekben egy-egy kérdést részletesebben körüljár.

Terveiről szólva elárulta, hogy szeretne létrehozni egy mozgó stúdiót, amelynek segítségével vidékre is eljuthatna, és ott élők hangját is felerősíthetné.