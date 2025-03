Vámháborús csiki-csuki

Európai Unió;Európai Bizottság;Kanada;Mexikó;Egyesült Államok;Donald Trump;Ursula von der Leyen;Justin Trudeau;vámháború;

2025-03-12 16:29:00 CET

Az amerikai elnök szerdán végül meghátrált a megsemmisítő erejű 50 százalékos büntetővámok kivetésétől, amellyel a Kanadából érkező acél és alumínium behozatalt sújtotta volna, miután pár órán keresztül farkasszemet nézett Doug Forddal, a kanadai Ontario tartomány kormányzójával, aki 25 százalékos vámot vetett ki a New York, Maryland és Minneapolis államokba exportált elektromos áram tranzitjára. A válaszlépés nem előzmények nélkül született: a kanadai acélt és alumíniumot már így is a korábbinál 25 százalékkal drágábban szerezhetik be az amerikai vállalatok.

Washington március 4-én Kanadán kívül Mexikóval szemben is 25 százalékos általános importvámot vezetett, valamint a Kínával szemben hatályban tartott 10 százalékkal történő súlyosbítása is. Az intézkedések ürügye a három ország esetében az illegális bevándorlás és az Egyesült Államokat célzó fentanil kábítószer csempészettel szembeni elégtelen fellépés volt.

Ottawa válasza sem maradt el. Bár az Ontario tartományból érkező áram egyelőre vámmentes marad, a Kanadából érkező faanyag már emelt áron érkezik az USA-ba, valamint a főként republikánus vezetésű államokban előállított szeszes italokra (Kentucky, Tennessee) is büntetővámokat vetnek ki. Ezzel már középtávon is hatékony nyomást helyezhetnek a jövő évi újraválasztásukért kampányoló republikánus képviselőkre. A Republikánus Párt jelenleg többséggel rendelkezik a kongresszus mindkét házában, ám ez a törvényhozási fölény rövid időn belül elolvadhat egy elhúzódó gazdasági háborúval. A két kormány viszonyát az sem javítja, hogy Trump elnök továbbra sem hagy fel Kanada kommunikációs térben történő vegzálásával. Az országot az USA 51. államának, Justin Trudeau nemrég leköszönt miniszterelnököt pedig „Trudeau kormányzónak” nevezte Trump. Ezt címkét feltehetően a Kanadában kormányzó Liberális Párt új miniszerelnökére, Mark Carneyra is fenntartja.

Az USA szomszédos államok elleni vámpolitikájának távlati célja még nem körvonalazódik, különösen ha hangsúlyozzuk: a korábbi észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezményt (NAFTA) éppen az első Trump-adminisztráció idején tárgyalták újra alatt és írták alá 2018-ban a USAMCA megállapodást, amely a részes országok (USA, Kanada, Mexikó) által exportált termékek többségére vámmentességet írt elő. Az ellátási láncok ehhez a deregulációs környezethez és a tehermentesített piacokhoz alkalmazkodtak, kifejezetten igaz volt ez a legnagyobb amerikai autógyártók, a Ford, a General Motors és a Stelantis üzletpolitikájára, amelyek alkatrészeinek importja 75 százalékos vámmentességet élveztek a USAMCA hatálya alatt. Jellemző példa: egy Detroitban összeszerelt benzinmotor dugattyúja Tennessee-Pennsylvania-Kanada-Mexikó-Michigan útvonalon jut el az alumínium megmunkálásától a kész alkatrészig, ezalatt a szóban forgó elem háromszor is átlépi az USA országhatárát.

A Trump-adminisztráció impulzív és átgondolatlan gazdaságpolitikájának hatását jól mutatja, hogy az autógyártók ügyvezetői azonnal lobbizni kezdtek a Fehér Háznál a vámterhek alóli mentesség eléréséért, amelyet egy nappal később el is nyertek. A Trump-Vance elnökség legfontosabb gazdasági célja a korábbi liberális szabadkereskedelemre épülő liberális gazdaságpolitika helyett a belföldi gyártókapacitás növelése, az amerikai termékek gyártásának hazahozatala, új munkahelyek létrehozáa a populista MAGA (Tegyük Újra Naggyá Amerikát) mozgalom vidéki munkásosztálybeli választókörzeteiben. Ennek elérése azonban a gyors és drasztikus lépésekkel történik a fokozatosság helyett, amely jelentős anyagi károkat okozhat az USA gazdaságának. Donald Trump a héten a Politiconak már nem zárta ki annak lehetőségét, hogy USA jövő évben recesszióba kerülhet a gazdasági sokkterápia következtében.

Ám nemcsak a közvetlen szomszédaival vív gazdasági csatát az USA. Az Európai Bizottság az EU-s tagállamoktól érkező vas és alumínium behozatalt ért amerikai vámokra válaszul 26 milliárd euró értékű amerikai exporttermékekre vetett ki ellenvámokat. A célzott termékek között ipari és agrártermékek is, így az USA-ból érkező motorkerékpárok és farmerek, de a whiskey, marhahús, mogyoróvaj is a korábbinál jelentősen drágább áron lesz csak elérhető az Unión belül. A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen az intézkedések ellenére hangsúlyozta, hogy az EU „mindig nyitott lesz a tárgyalásokra.”