Ruszin-Szendi Romulusz futó- vagy fekvőtámasz-versenyre várja Szalay-Bobrovniczky Kristófot

2025-03-12 17:07:00 CET

A honvédelmi miniszter tovább folytatja lejárató kampányát, közben pedig törvénytelenségeket követ el, és erős csúsztatásokat alkalmaz – közölte szerdai Facebook-videójában Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök arra a hírre reagálva, hogy a Bors szerint szolgálati ideje alatt zsírleszívást rendelt magának TB-kártyára. A Tisza Párt február közepén tartott kongresszusán rendészeti szakértőként bemutatkozott tábornok szerint, ha egy vezérkari főnök bemegy a Honvédkórházba, hogy lássák el a problémáit, az nem tartozik senki másra, csak rá meg az orvosára.

– Nagyon bízom benne, hogy a miniszteri vizsgálata ki fog arra térni, hogy a személyes adataim hogyan kerülhettek nyilvánosságra

– mondta a politikai szerepvállalása miatt a kormánymédiumokban egy hónapja folyamatosan támadott Ruszin-Szendi arra, hogy az ellene felhozott korábbi vádak miatt Szalay-Bobrovniczky Kristóf már korábban vizsgálatot indított, és most a Magyar Nemzet már azt írta, hogy „a közgyógyellátás terhére elvégeztetett zsírleszívás is bekerül majd a vizsgálandó tételek sorába”. A rendészeti szakértő ezzel szemben felidézte, hogy az ő idején vezették be a napi egy óra kötelező testnevelést, hogy havonta egyszer egy alakulattal együtt ment futni, és mindez mindig az élen tette.

– Egyszer egy szigetkört a miniszterrel futottam, de a kör második felében szólt, hogy ne beszélgessünk, mert neki égő, hogy nem kap levegőt. Ha egyébként úgy gondolja, hogy a fizikai állapotom nem volt és most sem megfelelő, szívesen várom egy futó- vagy egy fekvőtámasz-versenyre – tette hozzá, de inkább egy nyílt vitát szeretne valamelyik televízióban.

Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis komoly kérdésekről beszélne Szalay-Bobrovniczky Kristóffal, például arról, hogy a miniszter szerint havi 800 ezer forint az átlagfizetés a honvédségnél. Ez mint mondta, mindennel együtt akár igaz is lehetne, de egy harcoló alakulatnál ez az összeg bruttóban kevesebb mint 650 ezer forint, miközben pedig 734 ezer forintot kínálnak azoknak, akik az utcáról jönnek be, szerinte ez okoz feszültséget.