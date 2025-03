WHO: Ébresztő, a kanyaró visszatért

Európa;WHO;betegség;UNICEF;kanyaró;terjedés;

2025-03-13 20:25:00 CET

Kétszeresére emelkedett, és az elmúlt közel három évtized legmagasabb szintjére emelkedett 2024-ben a kanyarós megbetegedések száma Európában – írja a The Guardian az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ gyermekalapja, az Unicef ​​közleménye nyomán. A szervezetek szerint a világ legfertőzőbb betegségének tartó kanyaró terjedésének fő oka lehet, hogy az egész világot érintő Covid-járvány késleltette a rutinoltásokat, sokan pedig az oltásellenes álhíreknek dőlhettek be. A közzétett adatok szerint tavaly 127 350 kanyarós esetet jelentettek 53 európai és közép-ázsiai országból, és összesen 38-an nem élték túl a betegséget. Az elhalálozott fertőzöttek zöme nem volt beoltva, vagy legalábbis nem szerepeltek a nyilvántartásban.

– Ébresztő, a kanyaró visszatért! – figyelmeztetett Hans Henri P Kluge, a WHO európai regionális igazgatója, aki szerint magas oltási arány nélkül nincs egészségbiztonság. A 2024-ben a világon bejelentett kanyarós esetek egyharmada az európai és közép-ázsiai régióban volt. A legtöbben Romániában fertőzödtek meg, 30 692-en, de hasonlóan nagy számú esetet jelentettek Oroszországból és Kazahsztánból is. Az Egyesült Királyságban 2900 esetet jelentettek, az uniós országok közül Románia után Olaszországból jelentették a második legtöbb megbetegedést, 1057-et, Németországban 647, Ausztriában 555, Belgiumban pedig 531 esetet regisztráltak.

Drasztikus fordulatról számolt be a kanyaró terjedésében Fatima Čengić, az Unicef ​​európai és közép-ázsiai védőoltásért felelős vezetője, aki szerint most az egyszer már legyőzött kanyaró ellen kell felvenni a harcot, és míg korábban a megelőzés volt a cél, ahogy fogalmazott, most a túlélés. Az Európa-szerte rögzített több mint 50 ezer eset a veszélyekre figyelmeztet. A kanyaró olyan szövődményekkel járhat, mint a tüdőgyulladás, az agyduzzanat és a vakság, amelyek leginkább az öt éven aluli gyermekeket fenyegetik. A betegségben szenvedők 60 százaléka kórházi kezelésre szorult.

Az oltatlansági adatok is riasztók, ugyanis 2019 és 2023 között 10 százalékkal csökkent azoknak a gyerekeknek a száma, akik megkapták az első oltást. Két éve, 2023-ban csaknem félmillió gyermek maradt oltatlan. Az oltásellenességre ráépülő politika is hatalmas károkat okozhat, erre utal, hogy a legfertőzöttebb Romániában a legutóbbi választásokon a parlamentbe bejutott három politikai párt oltásellenes volt, emellett az Európai Politikai Elemző Központ jelentése az „orvosi populizmus” növekvő veszélyére is felhívta a figyelmet. Az első adag oltások aránya kritikusan alacsony volt Bosznia-Hercegovinában, ahol 2023-ban 55 százalékos lefedettségről számoltak be, Montenegróban azonban már csak 24 százalékosról. Mindeközben az Egyesült Államokban, Texas államban, ahogy arról egy hónapja lapunk is beszámolt, kanyarójárvány tört ki. Akkor több tucatnyian fertőződtek meg, zömében gyerekek, és egyiküket sem oltották be korábban. A járvány pont akkor tört ki, amikor Donald Trump a 2025-től kezdődő kormánya egészségügyi miniszterének azt a Robert F. Kennedy Jr.-t jelölte, aki arról ismert, hogy vakcinaellenes propagandát és összeesküvés-elméleteket terjeszt.