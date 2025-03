Kunhalmi Ágnes levélben kéri Pintér Sándort, hogy ne zárják be a XVIII. kerületi Kondor Béla Általános Iskolát

oktatás;levél;Pintér Sándor;általános iskola;Kunhalmi Ágnes;iskolabezárás;18. kerület;

2025-03-14 11:16:00 CET

„Ma levélben fordultam Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy adjon utasítást a XVIII. kerületi Kondor Béla Általános Iskola bezárásának visszavonására” – jelentette be Kunhalmi Ágnes, a kerület egyéni országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán.

Szerdán az RTL Híradó értesülése alapján a Népszava is megírta: a XVIII. kerületi Kondor Béla Általános Iskolában megszűnik az oktatás, a diákoknak másik iskolába kell járniuk szeptembertől. Csepelen az átszervezés több intézményt is érint – úgy tudni, ebben a kerületben is bezár egy iskola, két másik pedig összeolvad. A tankerület mindenhol anyagi okokra és az alacsony gyermeklétszámra hivatkozik.

A Kondor Béla Általános Iskola fenntartását két éve az egyik református iskola szerette volna átvenni, ám akkor a szülők tiltakozása miatt a terv meghiúsult. Az érintett szülők közül többen felháborodtak, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást az ügyben, tiltakozásul péntek délután aláírásgyűjtést indítanak az iskola előtt.

„Ezúton kérem miniszter úrtól, hogy adjon utasítást a döntés visszavonására! A Kondor Béla Általános Iskolának jelentős múltja van, meghatározó szerepet tölt be a Havanna-lakótelepen lakók életében. Az ott élő családoknak és gyermekeknek sokat jelent ez az iskola, de nem csak nekik, hanem az egész lakótelepi közösségnek is”

– olvasható a politikus levelében.

Kunhalmi Ágnes arra is emlékeztetett, hogy az iskolába járó gyermekek között sok a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, akiknek szerinte „fontos az, hogy a megszokott, jól ismert környezetükben, lemaradás nélkül, kisebb létszámú osztályokban tanulhassanak.” Emlékeztetett, hogy a kormány 2010 óta GDP-arányosan egyre kevesebbet költ oktatásra, és a tankerületek is forráshiányosak, de ez nem lehet érv az iskola bezárására.

„Továbbá az alacsonyabb gyermeklétszám sem lehet érv, hiszen közismert pedagógiai tétel, hogy az alacsonyabb gyermeklétszám hatékonyabb oktatást tesz lehetővé”

– hangsúlyozta Kunhalm Ágnesi, hozzátéve, hogy az iskola ügyében találkozási időpontot kér Pintér Sándortól.