Közös fegyveralappal kerülné meg a magyar vétót Ukrajna támogatása ügyében az Európai Unió

Európai Unió;Ukrajna;fegyverszállítás;

2025-03-14 13:19:00 CET

Az Európai Unió javaslatot tett egy olyan alap létrehozására, amely önkéntes részvétel alapján 20–40 milliárd euró értékű katonai segélyt jelentene Ukrajnának, nem mellesleg elkerülné azt a vétót, amely Orbán viktor tartja állandó fenegetés alatt az agresszor Oroszország ellen háborút vívó kelet-európai ország támogatását - írja az Euractiv.

A portál szerint az alap része lenne 2 millió lőszer biztosítása is. Az EU diplomáciai testülete múlt hónapban egy uniós szintű programot javasolt, amely 1,5 millió lőszert küldene Ukrajnának, azonban a dokumentumban nem szerepel, hogy erre pontosan mekkora összeget fordítanának. A legújabb tervezet szerint az országokat arra ösztönöznék, hogy 2025-ben legalább 20 milliárd euró értékű katonai támogatást nyújtsanak Ukrajnának, amely a szükségletektől függően akár 40 milliárd euróra is nőhet.

Első lépésként a vezetőknek meg kellene állapodniuk 5 milliárd euró elköltéséről 2 millió nagykaliberű tüzérségi lövedék biztosítására 2025-ben. Minden ország a gazdasági súlyának megfelelően járulna hozzá, akár pénzbeli, akár természetbeni formában. Az EU saját hozzájárulásának számítja a befagyasztott orosz vagyonból származó 1,9 milliárd eurós profitot, de ezt az összeget már részben lekötötték és felhasználták.

A támogatás prioritásai között szerepelnek a nagy kaliberű tüzérségi lőszerek, légvédelmi rendszerek, rakéták, drónok és vadászgépek, valamint a dandárok harcképességének helyreállításához nyújtott támogatás, amely magában foglalja a felszerelések karbantartását és a nem halálos eszközök biztosítását is. A dokumentum felsorolja, hogy az EU-tagállamok miként járulhatnak hozzá Ukrajna biztonsági garanciáihoz, részleteket azonban nem közöl ezzel kapcsolatban. A kezdeményezés minden olyan katonai segítségnyújtást is magában foglalna, amelyet Ukrajna kiemelten fontosnak tart, részleteit csütörtökön ismertették az uniós tagállamokkal a hétfői külügyminiszteri találkozó előtt. A vezetők a jövő héten csúcstalálkozót is tartanak, ahol napirendre kerül Ukrajna támogatásának kérdése, valamint az európai védelmi képességek megerősítése.

Az országoknak április 30-ig kell jelezniük, hogy részt kívánnak-e venni a programban. A jövő héten az Európai Bizottság részletes tervet mutat be az európai védelmi felszerelések közös beszerzéséről és az ipari termelés növeléséről, amelyre 800 milliárd eurót kíván felszabadítani.

Az európai védelem jövőjét tárgyaló fehér könyv már utal arra, hogy a védelmi ipar egy közös belső piac irányába mozdulhat el, miközben felhívja a figyelmet a kritikus védelmi hiányosságokra. Mindez egybeesik az Egyesült Államok azon törekvésével, hogy Európa hosszú távon nagyobb felelősséget vállaljon saját biztonságáért.

Bár az Egyesült Államok célja a háború mielőbbi lezárása, az európai országok folyamatosan biztosítják Ukrajnát arról, hogy továbbra is ellátják fegyverekkel. Ennek célja, hogy Kijev visszaszerezze elvesztett területeit, megerősítse tárgyalási pozícióját és hosszú távon képes legyen megvédeni magát.