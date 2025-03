Magyar Péterre szavaz Gyurcsány Ferenc egykori minisztere

Orbán-kormány;Gyurcsány-kormány;honvédelmi miniszter;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-14 13:28:00 CET

Azért fogok a Tiszára szavazni, hogy leváltsa ezt a rendszert – jelentette ki Juhász Ferenc, a Gyurcsány-kormány volt honvédelmi minisztere, az MSZP egykori elnökhelyettese a HVG Fülke Extra podcastjában.

A beszélgetésben az egykori tárcavezető arról beszélt, hogy nem rajong sem Magyar Péterért, sem Ruszin-Szendi Romuluszért, ő csak változást szeretne, egy „nyugodt, demokratikus” országot. Vérzik a szíve a baloldalért, amely szerinte most nagyon nehéz helyzetben van, és ehhez – vallotta be – korábban talán „egy-két szögnyivel” ő is hozzájárult. Úgy látja, hogy jelenleg a Tisza Párt az egyetlen, amelyik képes lehet kormányt váltani.

Ezért arra jutott, hogy csak úgy lehet Orbán Viktort leváltani, ha „orrát befogva” Magyar Péter pártjára szavaz az MSZP, illetve a DK helyett.

– Nagyon nehéz ez a morális döntés, de látszik, hogy az ellenzéki szavazók jelentős része úgy gondolkodik, mint én – fogalmazott Juhász Péter.

Az interjúban többek közt kitért arra is, hogy szerinte nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk”, és ezért a biztonságunk garantált, ennél okosabbnak hitte a magyar kormányfőt. Szerinte egyébként Magyar Péterhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is a NER része volt, az pedig bevett szokásnak számított, hogy a vezérkari főnökök hozzájuthatnak szolgálati ingatlanokhoz.