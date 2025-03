Olasz pénzt és hatósági hátszelet is kap a magyar kormány a trieszti kikötő megépítéséhez, az mégis csúszik

Orbán-kormány;pénz;Szijjártó Péter;Olaszország;hatóságok;Trieszt;kikötőépítés;Matteo Salvini;

2025-03-14 16:34:00 CET

Rövidesen megkezdi működését a trieszti kikötő magyar tulajdonú része, ami teljesen új lehetőségeket nyújt a hazai exportőr vállalatoknak a kivitelük rugalmasságát, gyorsaságát tekintve – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Rómában a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményére hivatkozó MTI-hír szerint, azonban a tárcavezető Facebook-videójában elismerte, hogy a tavaly nyáron 2025 végére ígért, eddig 80 milliárd forintosra becsült beruházása két éven belül, tehát jó esetben 2027-re épül meg.

Szijjártó Péter Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel tárgyalt Olaszország fővárosában, az illegális migráció elleni küzdelem mellett hosszan egyeztettek Magyarország trieszti kikötőrészéről is. Bár tavaly augusztusban még szeptemberi kezdést ígértek, a fideszes politikus most üdvözölte, hogy február 20-án megindultak a partfalépítési és a mederkotrási munkálatok. Arra is kitért, hogy a mintegy 80 milliárd forint értékű beruházáshoz az olasz kormány is támogatást biztosít.

– Ennek a pénzügyi támogatásnak egy részét már meg is kaptuk, s most arról állapodtunk meg, hogy a további pénzügyi támogatást a jövő esztendőben az olasz kormány biztosítani fogja – hangsúlyozta a magyar diplomácia vezetője, aki „rendkívül korrektnek nevezte a helyi hatóságok hozzáállását” az engedélyezéshez. Szerinte a beruházás „teljesen új dimenziót biztosít az exportteljesítménytől nagymértékben függő magyar gazdaságnak”.

– Az exportunk egy jelentős része a Távol-Keletre irányul, alapvetően tengeri úton. Mindeddig a magyar exportőr vállalatok ki voltak téve a környékünkön lévő kikötők kapacitásainak, hogy mikor is férhetnek hozzá a szállítási lehetőségekhez, de két éven belül magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre itt a trieszti kikötőn keresztül – tette hozzá Szijjártó Péter. Ezzel szemben két éve az Il Foglio olasz lap még arról írt, hogy az üzletből sok tekintetben Kína profitál, ugyanis a terminál várhatóan összeköttetésbe kerül a kínai Új Selyemút projekttel, amelynek keretében a hírhedt Budapest-Belgrád-vasútfejlesztés is zajlik.