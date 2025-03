A belarusz diktátor reméli, hogy Volodimir Zelenszkij nem hozzá fog menekülni, arról meg nem is tudott, hogy az oroszok az ő országából támadják meg Ukrajnát

Ukrajna;Aljakszandr Lukasenka;Volodimir Zelenszkij;Belarusz;

2025-03-15 13:20:00 CET

A belarusz diktátor abban bízik, hogy amennyiben választásokat tartanak Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij nem nyerné meg. Erről Aljakszandr Lukasenka a Rosszija–1 orosz televíziós csatornának adott nyilatkozatában beszélt beszámolója szerint.

Az elnök – derül ki a belarusz hírügynökség, a Belta összefoglalójából – hangsúlyozta, hogy az ukránok belügye, mikor tartanak elnökválasztást, ráadásul ezt a kérdést már Vlagyimir Putyin sem erőlteti már. Emlékeztetett arra, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke korábban diktátornak nevezte Volodimir Zelenszkijt, de szerinte ez csak kontraproduktív: Ez csak erősíti a támogatottságát. Ott sem bolondok élnek. Ukrajnában is olyan emberek élnek, mint mi. Bármennyire is ellenszenves vagy, ez növeli Volodimir Zelenszkij tekintélyét. Egy kicsit, de növeli. Ez nem növeli az Amerikai Egyesült Államok tekintélyét. Mi közötök van hozzá, hogy ki lesz ott az elnök, és hogyan zajlik ez nálunk, Oroszországban és így tovább? Az emberek maguk el fogják dönteni. Nyilvánvaló, hogy nem fogja megnyerni az ukrán elnökválasztást. Miért kell erre a fájó pontra még jobban ránehezedni, és ezzel csökkenteni a saját tekintélyeteket? – fejtegette a politikus.

Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Volodimir Zelenszkij nem fog menedékjogot kérni az országában, mivel Belaruszban nincsenek birtokai.

„Volodjára szinte úgy tekintettem, mint a saját fiamra, de úgy viselkedett, mint egy tetű... (...) talán nem szép tőlem (....) így nem lehet viselkedni. De hogy mondhatnék róla rosszat, ha korábban jóban voltunk?! Mindig elmondtam neki, én hogy látom a világot, tanácsokat adtam neki (...) ha hallgatott volna rám, most más lenne a helyzet”

– jelentette ki Aljakszandr Lukasenka. Kitért arra is, hogy nem áll szándékában megtámadni Ukrajnát, és nincs erre vonatkozó terve, mivel ez szerinte „tisztességtelen” lenne. – Azzal vádolnak, hogy agresszor vagyok, mert az oroszok Belaruszon keresztül vonultak be. Először is, őszintén bevallottam, hogy az orosz vezérkar erről engem nem tájékoztatott. A hadgyakorlat után az orosz csapatok kivonultak. Nekik úgy tűnt, hogy Vlagyivosztokba vagy az Urálon túlra Kijeven keresztül vezet a rövidebb út – hát akkor ezt azoknak a tábornokoknak tegyék fel, akik így döntöttek, hogy miért éppen ezt az útvonalat választották – mondta.