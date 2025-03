szavazás;március 15.;riport;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-15 21:18:00 CET

A kormánypárti sajtó arról cikkezett március 15-e előtt, hogy „egyre nagyobb bajban van” Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, folyamatosan csökken az érdeklődés a személye és a pártja iránt: lemondták azon buszok felét, amelyek a tiszás demonstrációra vitték volna a résztvevőket. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője még azt is tudni vélte, hogy Magyar Péter most zajló országjárásán „jóval kevesebben vannak”, mint tavaly voltak. Mondta ezt annak ellenére, hogy a különböző helyszíneken készült felvételek nem támasztják alá állítását.

A fideszes jóslatokkal szemben rengetegen, több tízezren gyűltek össze az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között, ahol szombat délután a Tisza Párt tartotta ünnepi rendezvényét. Néhol ugyan szellősebben álltak az emberek, de a színpad és a kivetítők környékén mozdulni is alig lehetett.

A magyar zászlók erdejében egy-két uniós és székely lobogó is felbukkant. Feliratokat csak elvétve lehetett látni. Az egyik transzparens Orbán Viktor elhíresült 2007-es kijelentését idézte: „Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik”. Az Operánál valaki – kabátján FCK (fuck) NER szöveggel – táblát tartott a magasba, amely a Tisza Pártot az Európai Unióval, a Fideszt a Szovjetunióval azonosította. Egy fiatal férfi kézzel írt kartonlapon arról számolt be, hogy „Volt egy jó szövegem, de a Fidesz azt is ellopta”.

A többfelé felállított Tisza Shop-sátrakban igyekeztek minden olyasmit árulni, amire csak szüksége lehet egy elkötelezett szimpatizánsnak. A tiszás kapucnis pulóver 12 ezer 990 forintba került, a póló 7 ezerbe, a jelvény 490-be, de széldzseki, bögre és például termosz is feltűnt a kínálatban.

Mire a felvezető szónoklatok, szavalatok és énekek után Magyar Péter a színpadra lépett, az eső is cseperegni kezdett. Az egybegyűltek nem különösebben zavartatták magukat. A pártelnök – aktuálpolitikai utalásokkal teletűzdelt – beszédét gyakran szakította meg taps, üdvrivalgás vagy éppen pfújolás, attól függően, amit a szöveg megkívánt. A tömegből felharsanó kórus időnként a Tiszát éltette, időnként a kormánypártnak üzent: „Mocskos Fidesz!”, „Börtönbe!”. Hosszan zengett az ötvenhatos jelszó is: „Ruszkik haza!”.

Magyar Péter a legvégén hozakodott elő azokkal a kérdésekkel, amelyekről a „valaha volt legnagyobb” mozgalom keretében, a Nemzet hangja elnevezésű nem hivatalos népszavazáson szeretné kikérni az ország véleményét. A legnagyobb ovációt talán ez a kettő kapta: egyetért-e ön azzal, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon, valamint azzal, hogy egy miniszterelnök két ciklusig, maximum 8 évig tölthesse be pozícióját?. A 12+1 kérdés között több jóléti és gazdasági téma is szerepelt a 200 ezer forintos nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésétől kezdve a katás adózás újbóli kiterjesztésén át az egészséges élelmiszerek áfájának 5, a gyógyszerek áfájának 0 százalékra történő csökkentéséig. A legutolsó kérdés arról szólt, támogatják-e a magyarok, hogy Ukrajna az EU tagja legyen.

A rendezvény végén egy bajuszos, mély hangú férfi lapunknak arról beszélt, hogy a Magyar Péter által feltett kérdések némelyike emlékeztette a fideszes nemzeti konzultációkra. Mert hiszen mit lehet válaszolni arra, hogy adjunk-e SZÉP-kártyát a nyugdíjasoknak?

Nyilván csak egyféle válasz van erre: persze, adjunk. Ami viszont „necces” kicsit, az Ukrajna EU-tagsága – tette hozzá.

Ezzel a társaságában lévő két nő is egyetértett. „Mindenről, ami egy normális Európa létrejöttét és működését szolgálja, nem az utca embere fog dönteni. Ehhez kellenek a szakpolitikusok” – magyarázta egyikük. A maga részéről a távolabbi jövőben kész lenne támogatni Ukrajna csatlakozását, de ettől még valóban távol vagyunk, most – sajnos – nem ez a legfontosabb, hanem a háború befejezése.

„Megleptek a népszavazási kérdések, de összességében pozitívnak értékelem” – közölte egy aszódi nő. Ukrajna esetében azonban tanácstalan, még nem ásta bele magát annyira a témába, hogy állást merjen foglalni.

„Azért a költségvetésre is vigyázni kellene” – figyelmeztetett a népszavazási kérdések kiadási vonzatára egy mátrai településről érkezett idős asszony, aki ugyanakkor a férjével együtt támogatja, hogy „pár éven belül” felvegyék Ukrajnát az Európai Unióba. Nem így egy fiatal budapesti pár férfi tagja. Számára minden kérdésre egyértelmű a válasz, kivéve Ukrajnát. „Ebben még bizonytalan vagyok” – mondta. Társa rejtélyesen mosolygott, a véleményét inkább megtartotta magának.

Találkoztunk olyan résztvevővel is – egy 1950-ben született fővárosi férfival –, aki kifejezetten örült annak, hogy Magyar Péter megemlítette Ukrajnát. Szerinte ugyanis a Tisza Párt elnöke eddig kerülgette a témát. „Bele kellene verni a magyarok fejébe, hogy nem arról van szó, milyen nyelvtörvény volt Ukrajnában. Oroszország nemcsak Ukrajnát és nemcsak a mi térségünket, hanem egész Európát veszélyezteti” – jelentette ki.