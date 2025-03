Fiatalkorú, 15 és 17 éves dílereket fogtak el a rendőrök

kábítószer;Kiskunfélegyháza;Bács-Kiskun megye;

2025-03-16 11:48:00 CET

A nyomozók kezdeményezik egy bűnbanda letartóztatását, amelynek legfiatalabb tagja 15 éves. A gyanúsítottak főleg kortársaik között terjesztették a kábítószerek különféle fajtáit – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint a kiskunfélegyházi rendőrök még 2024 októberében indítottak eljárást kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt, mert olyan információ jutott a birtokukba, hogy a városban fiatalok különféle tiltott anyagokat árulnak a kortársaiknak.

A nyomozás szálai először két kiskunfélegyházi és egy pálmonostori lakoshoz vezettek.

A 15, 17 és 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert.

Ők négyen közösen, összehangoltan végezték az illegális tevékenységet: előfordult, hogy a vevőkhöz többen mentek, és amíg egyikük az üzletet bonyolította le, a másik a figyelő szerepét töltötte be. A fiúk abban is megállapodtak, hogy szükség esetén kisegítik egymást droggal az állandó vevőkörük hiánytalan ellátása érdekében, így gyakorlatilag „üzlettársakká” váltak.

A több hónapos nyomozás eredményeként szerdán hajnalban a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai – a megyei közterületi támogató alosztály kommandósainak közreműködésével –

egyszerre négy helyszínen, összehangolt akció során ütöttek rajta a kábítószer-kereskedéssel foglalkozó bűnbandán.

A terjesztők lakcímén tartott kutatások során számos olyan eszköz – elektromos mérleg, simítózárás, kis méretű tasak, dohányőrlő – került elő, amelyeket az illegális anyagok méréséhez, kiadagolásához használtak. A nyomozók ezen túlmenően pénzt, mobiltelefonokat foglaltak le, illetve egyiküktől egy autót is, amit vélhetően a bűnös tevékenységből szerzett pénzből vett a tulajdonosa. A rendőrök kábítószergyanús anyagokat is találtak: marihuánát, fehér port, zöld és barna gumókat foglaltak le, amelyeket szakértők vizsgálnak meg. A gyanúsítottak között van olyan, aki maga is szerfogyasztó.

A nyomozók a bűntársakat kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatásukat.