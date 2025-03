Aranyba menekülnek a befektetők Donald Trump elől

Az USA 47. elnöke sokszor követhetetlen és egyelőre következetlen gazdaságpolitikája kezdi éreztetni hatását: egyre többen tartanak attól, hogy a naponta változó vámfenyegetések miatt valódi kereskedelmi háború robban ki az USA és a világ között – emiatt egyre nagyobb az esélye, hogy az USA gazdasága recesszióba kerül. A múlt héten az amerikai tőzsdék már jelentős eséseket produkáltak, a dollár gyengült – ilyen körülmények között mindig felértékelődik az aranybefektetés, mint menedék.

A múlt hét végén, pénteken először fordult elő, hogy a nemesfém unciánkénti ára 3000 dollár fölé emelkedett. Az arany, amelyet hagyományosan biztonságos befektetésnek tekintenek az infláció vagy a gazdasági volatilitás idején, idén eddig 14 százalékot emelkedett, részben a Donald Trump elnök vámfenyegetései miatti aggodalmaknak és a részvénypiacokon a közelmúltban bekövetkezett eladásoknak köszönhetően. Az árak emelkedésében szerepet játszott a dollár gyengülése is, hisz az arannyal hagyományosan dollárban kereskednek.

A fokozódó geopolitikai feszültségek, az emelkedő kereskedelmi tarifák és a növekvő pénzügyi piaci bizonytalanság közepette a befektetők egyre inkább a stabilitásra törekednek – és ezt az aranyban találják meg – nyilatkozta a Reutersnek Alexander Zumpfe, a Heraeus Metals Germany nemesfém-kereskedője. Az elmúlt hónapokban az arany már eddig is jelentősen drágult, az árakat felfele hajtották a jegybankok aranyvásárlásai.

Esik az olaj ára, olcsóbbak lehetnek az üzemanyagok

Miközben az arany drágul a recessziótól illetve a vámháborútól, az olajárak ezzel ellentétes mozgásban vannak. Az kőolaj ára Trump hatalomba lépése óta nagyot zuhant: az Európában irányadó Brent-kőolaj január 15- én volt a csúcson, akkor hordónként még 82 dollár kellett fizetni a fekete aranyárt, ez az ár pénteken 70,5 dollár volt, vagyis két hónap leforgása alatt 14 százalékkal lett olcsóbb az energiahordozó. A határidős jegyzések az olajárak további csökkenését vetik előre: a jelenlegi 70,5 dollárral szemben szeptemberi szállításra 68,6, decemberre pedig 67,5 dolláros áron lehet olajat venni – ami minden bizonnyal csökkenti a többi energiahordózó, így a földgáz és az üzemanyagok árát is. Ennek nyomát láthatjuk a hazai benzinkutakon is, ahol a 95-ös benzin ára egyes kutakon már 575 forint alá csökkent, ami jó hír az autósoknak, de nagy segítség a magas infláció megfékezése szempontjából is.