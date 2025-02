- Donald Trump az arany piacát is megbolondította, amerikai bankok repülőgépeken szállítják haza az aranyrúdjaikat

arany;Egyesült Államok;Donald Trump;

2025-02-13 10:57:00 CET

Újabb extrém jelenség zajlik a világban, ami Donald Trump kiszámíthatatlan kereskedelmi és vámtarifa döntéseire vezethető vissza. Az amerikai bankok sora - egyáltalán nem nagy túlzással - Business Class-on utaztatja Európából az arany és ezüst rúdjait az Egyesült Államok, a New Yorki-i Árutőzsde (COMEX) irányába.

Az amerikai elnök által egyebek mellett Európával kapcsolatban is belengetett extra kereskedelmi vámtételek következtében az arany és az ezüst londoni azonnali piaca és a New York-i határidős tőzsde között nagyon régen látott felár alakult ki a fizikailag leszállított nemesfémekre

– hívta fel a figyelmet lapunk érdeklődésére a befektetési arany értékesítésével foglalkozó Conclude Zrt. cégvezetője. Juhász Kristóf rámutatott, hogy az amerikai aranypiacon elérhető felár unciánként olykor 50 dollár, míg az ezüst esetében 1 dollár, ami igencsak tetemes, 2 százalék körüli prémiumnak számít. A sárga nemesfém jegyzése egyébként új rekordot ért el tegnap, meghaladva az unciánkénti 2940 dollárt, és egyre több elemző várakozása szerint hamarosan elérheti a 3200 dolláros szintet.

Ez a felár a több tonnás tételekkel dolgozó befektetési bankok számára már olyan csábító, hogy megéri nekik a hagyományosan konténerhajóval szállított rudakat utasszállító gépekre pakolni Londonban és minél előbb átreptetni New Yorkba annak érdekében, hogy a gyorsan változó vámhelyzet kockázatait kezeljék, illetve az eltérésekből fakadó különbözetet kihasználják. Miért kell a repülőjárat? A hajóutak akár több hétig is eltarthatnak, amely idő alatt a legendásan szeszélyes elnök többször is megváltoztathatja a véleményét a vámok bevezetésével és mértékével kapcsolatban. Egy kedvezőtlen irányú módosítás pedig dollármilliós veszteségeket is jelenthet egy pénzintézet számára, csak azért, mert rúdjait nem Amerikában, hanem Európában „pihenteti”.

Mindezek hatására idén januárban annyi aranyat (93 tonnát) szállíttattak fizikailag a New York-i Árutőzsdére, amelyre a 21. században még nem volt példa. Ez a lendület persze nem a semmiből érkezett, Trump novemberi választási győzelme óta már összesen 435 tonna arany futott be a börze trezorjaiba, amely mennyiség ilyen időtávon szintén kiugrónak nevezhető. A szállítások intenzitása természetesen a beiktatást követően lőtt ki igazán, amikor is minden piaci szerelő számára nyilvánvalóvá vált, hogy az új elnök valóban az extra vámtarifákat állítja elnöksége első időszakának középpontjába.

Az említettek következményei Európában viszont további piaci fejleményeket okoztak.

A Conclude Zrt. információi szerint ugyanis az elmúlt hetekben bevett gyakorlattá vált a londoni trezorokban tárolt 400 unciás rudakat átszállíttatni Zürichbe, majd átöntetni 1 kilós aranyrudakká, és továbbreptetni New Yorkba. Így Európa aranykereskedelmi központjaiban már érezhető az extra amerikai aranykereslet hatására fellépő szűkebb kínálat – mondja Juhász Kristóf. A legnépszerűbb befektetési aranyrudak és aranyérmék készlete minimálisra csökkent az uniós aranykereskedőket ellátó frankfurti trezorházakban. Ezen felül a svájci finomítók gyártási és szállítási határidői is növekedni kezdtek. Ma ott tartunk, hogy némelyikük csak 8 hetes határidőt vállal be az 1 kilós aranyrudak esetében, ami extrém hosszú a szokásos pár napos átfutáshoz képest. A Reuters pedig a minap már arról számolt be, hogy nem csak London és Zürich, de a jellemzően Kína és India felé szállító Dubai, szingapúr-i és Hong-kong-i trezorokban felhalmozott aranykészletek is az USA felé vették az irányt. A Conclude londoni aranypiacra rálátó forrásai szerint mindössze 750 tonna körüli szabad aranykészlet maradt a brit fővárosban, amit pár hónap alatt felszívhat a piac, ha még sokáig fennmarad az amerikai kereslet intenzitása

A Conclude szakértője szerint hasonló helyzetre nem nagyon volt példa békeidőben az elmúlt évtizedekben. A COVID járvány és az orosz-ukrán háború kitörésekor szerzett tapasztalatok alapján az esetlegesen fellépő európai aranyhiány esetén visszatérhet az úgynevezett rendszerkockázati prémium. Ez azt jelentené, hogy a fizikai arany árjegyzése és a tőzsdei aranyárfolyam tartósan elválhat egymástól. Így pedig jelentős, akár 10-15 százalékos felárral foroghat a fizikai arany a nemesfém árához kötött tőzsdei termékekhez képest, éppen úgy, ahogy ezt látni lehetett 2020 és 2022 tavaszán.