Nem sikerült Ukrajna ellen hangolni a magyarokat, de a fideszesek inkább Vlagyimir Putyin oldalán állnak

2025-03-17 05:55:00 CET

Bárhogy próbálja is alakítani a társadalom álláspontját az Orbán-kormány, az embereké alig változik a szomszédunkban zajló háborút illetően: 62 százalék szerint agresszió, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát – derült ki a Publicus Intézetnek a Népszava megbízásából, március 5-11. között készített reprezentatív felméréséből. Majdnem pontosan így volt ez három évvel ezelőtt, 2022 márciusában is, közvetlenül az orosz támadás után. Akkor a megkérdezettek 64 százaléka látta agresszornak az orosz felet. Némi változás ebben ugyanazon év májusában következett be a kormányzati propaganda hatására, akkor csak 56 százalék vélekedett hasonlóképpen, azóta viszont visszaállni látszanak a kezdeti álláspontok. Amiből az látszik: tartósan nem sikerült meggyőzni az embereket arról, hogy az ukrán fél lenne a hibás a háború kitörésében.

A helyzet megítélését tekintve most is nagy a különbség politikai oldalak szerint.

A Fidesz szavazóinak 35 százaléka inkább agressziónak, 43 százaléka viszont inkább védekezésnek tartja Oroszország részéről a támadást.

Ezzel szemben az ellenzékiek 87 (ezen belül a tiszások 94), a bizonytalanok 55 százaléka látja az orosz felet agresszornak, utóbbiak negyede nem tudott vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre. A legnagyobb arányban (68 százalék) a Mi Hazánk szavazói között vannak, akik szerint Oroszország csupán védekezik.

A magyarok többsége, 52 százalék úgy véli, Orbán Viktornak a jelenleginél keményebben el kellene ítélnie Oroszországot Ukrajna megtámadása miatt, 37 százalék szerint nincs erre szükség. A kormánypárti szavazóknak csak 17, az ellenzékieknek 82 (ezen belül a Tisza-szavazók 90), a bizonytalanoknak 44 százaléka várna a miniszterelnöktől határozottabb kiállást Ukrajna mellett.

Majdnem mindenki, 95 százalék értesült Donald Trump amerikai, és Volodimir Zelenszkij rosszul elsült washingtoni találkozójáról. Hogy ki miatt hiúsult meg a megegyezés, és torkollott vitába a tárgyalás, arról már erősen megoszlanak a vélemények. Összességében a válaszolók 39 százaléka gondolja, hogy Trump, illetve alelnöke JD Vance volt a ludas, 34 százalék Zelenszkijt tartja hibásnak, 16 százalék szerint viszont mindketten azonos mértékben felelősek a példátlan diplomáciai fiaskóért. 2 százalék pedig úgy gondolja, egyikük sem okolható.

Jóval árnyaltabb a kép, ha pártszimpátia szerinti bontásban nézzük ezeket az eredményeket.

A Fidesz szavazóinak csupán 2 százaléka gondolja hibásnak az amerikai felet, 80 százalékuk szerint az ukrán elnök a hibás a tárgyalás eldurvulása és kudarca miatt,

11 százalékuk szerint mindkét fél. Az ellenzékiek körében egészen másképp alakulnak az arányok: 68 százalék szerint az amerikaiak, 9 százalék szerint Zelenszkij a hibás, 17 százalék szerint megoszlik a felelősség a tárgyalók között. Ebben az ügyben a fővárosiak és az ország többi részén élők között is nagy a különbség: a budapestiek sokkal nagyobb része látta Trumpot és Vance-t bűnösnek a tárgyalás eldurvulásában (59 százalék), mint a városban (37 százalék), községben (34 százalék), vagy megyeszékhelyen (31 százalék) élők.

A Publicus Intézet azt is megkérdezte, hogy vajon milyen következményei lehetnek annak, hogy a sikertelen találkozó után az USA várhatóan csökkenti vagy teljesen megszünteti Ukrajna támogatását a háborúban. A legtöbben, 45 százaléknyian úgy gondolják, hamarosan vége lesz a háborúnak és Ukrajna a területének egy részét elveszíti. 8 százalék szerint az ország teljes megszűnésével zárul a harc, a megkérdezettek negyede szerint viszont tovább folytatódik a háború, további 11 százalék pedig valami másfajta kimenetelre számít. Ukrajna teljes megszűnésére legtöbben a Fidesz szavazói közül számítanak (11 százalék), a béke eljövetelében pedig a tiszások és Mi Hazánk hívei bíznak a legkevésbé (39-40 százalék).

A magyarok 42 százaléka szerint Európa érdeke az, hogy gyorsan véget érjen a háború, bármi legyen is a végkimenetele. Ennél összesen többen vannak, aki szerint a kontinens szempontjából kulcskérdés, hogy Ukrajna számára pozitív kimenetellel záruljon a konfliktus. 27 százalék úgy gondolja, az európai érdek, hogy Ukrajna megvédje a függetlenségét és területeit is, további 19 százalék szerint pedig legalább az ország függetlenségét meg kell védeni. A kormánypárt hívei körében jelentős többségben vannak (68 százalék) azok, akik szerint csak annyi a lényeg, hogy érjen véget a háború, bármilyen árat fizet is érte Ukrajna. Ezt a véleményt a Mi Hazánk szavazóinak pontosan fele osztja. A Tisza szavazói között vannak a legtöbben, 45 százaléknyian azok, akik szerint Ukrajna területeinek és függetlenségének megvédése egyaránt a háború lezárásának feltétele.

Amikor a kérdés úgy szólt, hogy mi Magyarország érdeke, már 56 százalék mondta, hogy a háború gyors lezárása, bármi is lesz a vége. Ezt a fideszesek 85, a tiszások 36, a Mi Hazánk híveinek 75, a bizonytalanok 53 százaléka gondolja így.

Arra a kérdésre, hogy mit tegyen Európa, ha az USA már nem támogatja tovább Ukrajnát, a megkérdezettek pontosan negyede úgy felelt: a kontinens vegye át az Egyesült Államok támogató szerepét, amennyire csak lehet. 21 százalék szerint elég annyira támogatni Ukrajnát, mint eddig, 43 százalék szerint viszont Európának is fel kellene hagynia a segítségnyújtással.

Ezt a számot a kormánypárti szavazók húzzák fel: 82 százalékuk hagyná sorsára a szomszédos országot, ez az arány az ellenzékiek között 17, a bizonytalanoknál 44 százalék.

A legtöbben a Tisza szavazói között vannak, akik szerint az európai országoknak át kellene venni az USA szerepét Ukrajna támogatásában, közülük 56 százalék gondolkodik így, további 28 százalék pedig megtartaná az eddigi támogatásokat.