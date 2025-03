Lassan kezdődnek az érettségik, sok iskola még mindig nem szervezett KRESZ-vizsgát az ingyenjogsi-rendszerben

Magyarország;iskola;szervezés;KRESZ-vizsga;

2025-03-20 13:15:00 CET

- Március elejéig 986 helyszínen (iskolában) szerveztek KRESZ és elsősegély vizsgát – derült ki a Belügyminisztérium lapunknak küldött válaszából. Ez jelentős növekedés ahhoz képest, hogy januárban még csak 50 KRESZ vizsgát, és 31 egészségügyi vizsgát szerveztek meg az iskolák. (Nagyságrendileg kétezer középfokú oktatási intézmény van az országban).

Mint arról beszámoltunk, Tuzson Bence még tavaly márciusban posztolt arról, hogy szeptember elsejétől „az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is”. Alig fél nappal később viszont új bejegyzésben már arról írt, hogy „2024. szeptember elsejétől a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ- és az egészségügyi oktatás, a kormány pedig pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését”. Vagyis itt már csak az elméleti rész általános ingyenességéről volt szó, míg a – jóval költségesebb – gyakorlati oktatásnál a kísérleti rendszerbe bekerülőknek nem kell fizetniük. A tanfolyamok menedzselését és a vizsgák szervezését az iskolákra hárították. (Ettől persze bárki piaci alapon is járhat tanfolyamra és tehet vizsgát, ráadásul az „ingyen jogsi” csak a végzős középiskolásoknak szól).

A lapunknak küldött adatok szerint 2025. március 10-ig az iskolai KRESZ tanfolyamot 3052 diák végezte el, amíg az elsősegély tanfolyamot 3678 tanuló fejezte be sikeresen.

Az ugyanakkor látszik, hogy ez csak töredéke a teljes létszámnak, hiszen a jelentkező diákok száma tavaly decemberben 15 ezer felett volt, és most információink szerint 17 ezer körül járhat. Ha figyelembe vesszük, hogy az egészségügyi vizsgázók és a KRESZ vizsgázók között jelentős átfedés lehet, úgy a jelentkezők nagyjából 20-25 százaléka fejezhette be az iskolai jogosítvány ingyenes részét. (Ráadásul a jelentkezők száma is csak töredéke a korosztály összlétszámának, azaz amennyien elvben jelentkezhettek volna).

Több szülő közben amiatt zúgolódik, mert a suli jogsiban is érintett végzősök hamarosan az érettségi időszakába lépnek. Egy édesanya lapunknak arról számolt be, hogy fia hiába végzett már október végén a KRESZ és az elsősegély tanfolyammal, az iskola azóta sem szervezett vizsgát.

– Hiába kérdeztük az igazgatót, semmilyen tájékoztatás nem tudott adni. Kolléganőim gyerekeinél ugyanez a helyzet, pedig a város másik felében járnak iskolába – mondta dühösen. Az érintett édesanya érdeklődött a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) egyik ügyfélszolgálatán arról, miként lehet náluk vizsgázni az iskolai vizsga helyett. „Azt mondták akkor, ha fizetünk. Vagy azt is választhatjuk, hogy végig csináljuk a három ingyenes lehetőséget az iskolában, és ha azok nem sikerülnek, akkor mehetünk piaci alapon vizsgázni, de a törvény szerint a 20 év alattiaknak járó 25 ezer forintos visszaigényléstől elesünk” – mesélte a Népszavának. Csakhogy vélhetően rosszul tájékoztatták az érintett szülőt, hiszen a Belügyminisztérium lapunk kérdésére azt közölte: az érintettek jogosultak a 20 év alatti fiatalok KRESZ támogatására, amelynek összege legfeljebb 25 000 forint. Ehhez a kérelmet a Magyar Államkincstárhoz (MÁK-hoz) kell benyújtani a sikeres vizsgát követően. A MÁK válasza szerint ugyanakkor mindez az elsősegély vizsgára nem alkalmazható.

A belügyi tárca jelezte azt is, a tanulónak lehetősége van arra, hogy ha a saját iskolája nem szervez, vagy számára nem megfelelő időpontban szervez vizsgát, akkor egy másik iskolában is leteheti azt.

Lapunkhoz olyan információ is eljutott, hogy volt olyan iskola, ahol ugyan szerveztek vizsgát, kettőt is, de mindegyikre 2-3 tanuló ment csak el. Az érintett intézményben tanító pedagógus lapunknak elárulta, ez azért történt, mert a diákok megunták a várakozást, és inkább elmentek különböző autósiskolákhoz, hogy rajtuk keresztül vizsgázzanak le. – A gyerekek szülei azt mesélték, hogy mindezért viszont regisztrációs díjat kértek tőlük, azért, mert „iskolából vándoroltak át a piacra”. Hoffmann Csaba, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete (AVOSZ) alelnöke lapunknak azt mondta, akadnak olyan autósiskolák, ahol próbálják „behozni” az iskolai tanfolyamok miatt kiesett összeget. Hozzátette: előfordul, hogy akár 30-40 ezer forintos regisztrációs díjat is kérnek. Ugyanakkor kiemelte, ez egy bevett üzleti modell a gépjárművezető-képzésben, tehát nem csak az „ingyenes” diákokat sújtja ez a teher, hanem más autósiskolából átjelentkezőknek is felszámolják a díjat.

- Úgy tűnik, az iskolai ingyenes tanfolyamok és vizsgák után, szép sorjában érkeznek az autósiskolákhoz a tanulók, hogy megkezdjék a gyakorlati vezetést, a kísérleti program ugyanis továbbra is csak Szolnokon működik a honvédség kötelékében – mondja az AVOSZ alelnöke hozzátéve, hogy az autósiskolák forgalmában továbbra sincs visszaesés, nálunk, a Webjogsinál például többen jelentkeztek, mint tavaly.