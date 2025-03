Magyar Péter közös fotóval tudatta, hogy új barátnője van

nyilvánosság;barátnő;magánélet;Magyar Péter;

2025-03-18 21:51:00 CET

„Kedves propagandisták! Nem kell éjszaka a kocsi mögött fagyoskodni és a szomszédokat zaklatni” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán az ellenzék vezetőjeként Magyar Péter az esetleges kormánypárti paparazzóknak, hogy az eddigi őt lejárató hangfelvételek sem vették el a kedvét attól, hogy neki is, mint az emberek többségének, kedvese legyen.

„Igen, ő+én=mi” – tette közzé az új barátnőjével készített közös fotót, ami azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt elnöke túllépett a Vogel Evelinnel történt viharos szakításon, amiről cikkeink itt olvashatók. Az egy évvel ezelőtti menetelése kezdetén még az őt sokáig mindenhova elkísérő Vogel Evelin tavaly ősztől a Magyar Péterről készített, lejáratónak szánt felvételekről híresült el. Emiatt az ellenzéki politikus feljelentést is tett volt barátnője ellen.

Magyar Pétert a vezető fideszes politikusok rendre „poloska” jelzővel illetik amiatt, hogy a politikai pályafutásának kezdetén a volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel történt beszélgetéséről készített, de a NER maffiaállami működését leleplező hangfelvétellel robbant be a köztudatba. Az említett rovart emlegette ellenfeleire is március 15-i beszédében Orbán Viktor miniszterelnök is, utólag úgy mentegetőzve, hogy azt csak Magyar Péterre gondolt, ami a beszéde alapján nyilvánvalóan nem igaz.