Egymásnak feszültek a rendőrök és a tiltakozók a Margit hídon, még mindig elég nagy tömeg tüntet

2025-03-18 21:02:00 CET

„A rendőrség nevében felszólítom önöket, hogy a rendőrsorfalttól távolodjanak el, ne akadályozzák a rendőri intézkedést, tartózkodjanak a fizikai ráhatástól, jogsértő magatartásukat fejezzék be” – ezzel a felszólítással akart véget vetni a kivezényelt készenléti rendőrök a Margit hídnál a Pride betiltását is lehetővé tévő törvénymódosítás elfogadása ellen este nyolc óra után is folytatódó tüntetésen.

A Mérce Facebook-közvetítése szerint a tiltakozókat este 8 óra után felszólítás nélkül kezdték el kiszorítani a Margit híd pesti hídfője előtti területről. Emiatt egymásnak is feszült, a negyed 9 után felhangzó rendőri felszólításnak a több száz tüntető nem igazán akart engedelmeskedni, többször skandálták, hogy „Át akarunk menni”, illetve „Menjünk át!”, szóval volt egy kis feszültség.

A tüntetők és a rendőrök farkasszemet néztek, középen néhányan lökdösődni is kezdtek is történt attól tartva, hogy az rendőrök megkezdhetik az oszlatást. Többször felharsant a „Fasisztákat védtek!” rigmus is. Este 9 óra előtt pár perccel több rendőrautó érkezett a Nagykörúton az Oktogon felől a Teréz körúton és a Szent István körúton át.

Eközben áll a forgalom, a Margit hídnál így lehet vagy éppenséggel nem lehet közlekedni:

