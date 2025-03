Cseh Katalin arra buzdította az uniós képviselőket, hogy jöjjenek el júniusban a budapesti Pride-ra

Európai Unió;Budapest Pride;Cseh Katalin;

2025-03-19 10:39:00 CET

Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője arra szólította fel az uniós képviselőket, hogy júniusban csatlakozzanak a budapesti Pride-hoz – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében az ellenzéki párt.

A politikus az erről szóló bejegyzésében úgy fogalmazott: „tegnap az EU egyik tagállama betiltotta a Pride-ot és azzal fenyegetőzik, hogy arcfelismerő szoftvert használ és 500 euróval bünteti a résztvevőket. Most nem csak együttérzésre van szükség, hanem arra, hogy az unió képviselői is eljöjjenek a június 28-i felvonulásra”.

Mint megírtuk, a Pride betiltását is lehetővé tévő törvénymódosítást kivételes eljárásban tárgyalta az Országgyűlés, és kedd délután 136 igen, valamint 27 nem mellett, tartózkodás nélkül szavazta meg Parlament. A Momentum az ülésteremben tiltakozásul füstgyertyát gyújtott, lejátszotta a szovjet himnuszt és Orbán-Putyin csókot ábrázoló képeket szórt szét. Az ellenzéki párt kedd estére demonstrációt is hirdetett a Kossuth térre, melyet követően Hadházy Ákos felszólította a tömeget, hogy vonuljon a Margit hídhoz, és tiltakozásul egy órára zárja le azt. Ott később egymásnak feszültek a rendőrök és a tiltakozók, a BRFK közlése szerint a tüntetésről három férfit elő is állítottak.

A Pride betiltását lehetővé tevő jogszabály azóta a Magyar Közlönyben is megjelent, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta azt, így hatályba lépett.