szolidaritás;betiltás;Sziget Fesztivál;Budapest Pride;

2025-03-19 12:12:00 CET

„A Sziget a Pride mellett áll, a Sziget melletted áll” – kezdte Facebook-posztját a fesztivál, amely már korábban is kilátásba helyezte, hogy befogadná a szexuális kisebbségek rendezvényét, ha végül nem tudnák megrendezni ott, ahol szeretnék.

„A Szigeten a szeretet, a szabadság és az önkifejezés nemcsak értékek - meg is éljük azokat. Immár 30 éve otthont adunk a különbözőségek megünneplésének, biztonságos teret teremtve mindenki számára, és egy olyan világot, ahol bárki szabadon táncolhat, szerethet és létezhet, bőrszíntől, vallástól vagy szexualitástól függetlenül. Ez sosem fog változni” - fogalmaztak bejegyzésükben.

Mint írták, szolidaritásukról biztosítják az LMBTQ-közösséget, s közölték, a Pride-ot nem lehet megállítani, a szeretetet pedig nem lehet elhallgattatni.

Kedden a Pride betiltását is lehetővé tévő törvénymódosítást kivételes eljárásban tárgyalta az Országgyűlés, és kedd délután 136 igen, valamint 27 nem mellett, tartózkodás nélkül szavazta meg Parlament, amit a Momentum egy füstgyertyás-akcióval igyekezett megzavarni. Este tüntetést is tartottak, azonban Sulyok Tamás köztársasági elnök már alá is írta a jogszabályt.