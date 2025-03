Magyar Péter: Súlyosan téved, aki azt hiszi, hogy az orbáni hatalmat az eddig már ezerszer kipróbált és elbukott módszerekkel lehet leváltani

Orbán Viktor;gyülekezési jog;pride;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-19 11:01:00 CET

„Most, amikor Orbán Viktor hatalma megrendült, ugyanazokhoz az eszközökhöz folyamodik, mint 2006-ban a Gyurcsány-kormány: a magyar emberek alapvető, gyülekezéshez való jogát veszi semmibe. Válságban a gazdaság, zuhan a népszerűségük, ezért azt teszi, amihez a legjobban ért: gyűlöletet és megosztottságot szít” – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán. Hozzátette, „a jelenlegi aljas, gyűlöletkeltő hatalmat választásokon lehet legyőzni, de úgy le lehet és le is fogjuk”.

Magyar Péter leszögezte: aki azt hiszi, hogy az orbáni hatalmat az eddig már ezerszer kipróbált és elbukott módszerekkel lehet leváltani, az súlyosan téved. Pontosan az a célja a hatalomgyárnak – folytatta –, hogy a társadalmat és a kormányváltást akaró tömegeket megossza.

„A gyülekezési törvényt sem véletlenül most szigorították, most is csak és kizárólag azért tették, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy hány millió magyar ember él súlyos megélhetési válsághelyzetben és hogy pár hónap múlva vége lesz a hatalmuknak”

– írta a Tisza Párt elnöke. Majd megjegyezte, hogy „az óellenzéki módszerek (legyenek akár füstgránátok, akár konfrontáció a rendőrséggel) csak és kizárólag Orbánék hatalomban tartását szolgálják”. Sem a rabszolgatörvénynél, sem a választási vagy egyéb jogszabályok módosításánál nem értek el semmilyen eredményt, sőt a hatalmat erősítették és aztán néhány hét alatt elhaltak – közölte.

Magyar Péter szerint

azért nyúlt most a hatalom az alkotmányellenes szigorításhoz és tiltáshoz, hogy ideológiai terepre terelje a közbeszédet, amivel végletesen össze lehetne ugrasztani a kormányváltást akaró tömegeket.

„A Tisza nem sétál bele ebbe a csapdába. Pontosan tudjuk, hogy a jogszabályokat és a hatóságok vezetőit csak választási győzelemmel és kormányváltással lehet megváltoztatni. Ezzel a hozzáállással és rengeteg közös munkával jutottunk oda, hogy egy politikai közösség, a Tisza, először jelentősen vezet a Fidesz előtt. Ezért rettegnek és keltenek minden nap nagyobb gyűlöletet. Minden olyan lépés és üzenet, ami az ország és a magyar emberek súlyos problémáiról tereli el a figyelmet, az Orbán Viktor hatalomban tartását segíti” – emelte ki.

A Tisza Párt elnöke azt ígérte, véget vetnek az Orbán-Gyurcsány korszaknak és minden magyar ember alkotmányos gyülekezési jogát meg fogják védeni. Hozzátette, végzik tovább a munkájukat a magyar emberek millióival közösen és március 24-től eljutnak az ország minden településére a Nemzet Hangja népszavazással. „És igen meg fogjuk nyerni a választást, ami után azonnal egyesíteni fogjuk a nemzetet, és a kormány, valamint a jogszabályok ismét a magyar emberek érdekét fogják szolgálni. Nincs más út” – üzente Magyar Péter.

Mint megírtuk, a Pride betiltását is lehetővé tévő törvénymódosítást kivételes eljárásban tárgyalta az Országgyűlés, és kedd délután 136 igen, valamint 27 nem mellett, tartózkodás nélkül szavazta meg Parlament. A Momentum az ülésteremben tiltakozásul füstgyertyát gyújtott, lejátszotta a szovjet himnuszt és Orbán-Putyin csókot ábrázoló képeket szórt szét. Az ellenzéki párt kedd estére demonstrációt is hirdetett a Kossuth térre, melyet követően Hadházy Ákos felszólította a tömeget, hogy vonuljon a Margit hídhoz, és tiltakozásul egy órára zárja le azt. Ott később egymásnak feszültek a rendőrök és a tiltakozók, a BRFK közlése szerint a tüntetésről három férfit elő is állítottak.

A Pride betiltását lehetővé tevő jogszabály azóta a Magyar Közlönyben is megjelent, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta azt, így hatályba lépett.