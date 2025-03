Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója egy poloskás képpel illusztrált posztban nevezte selejtnek a Telexet

sajtó;Orbán Viktor;Sulyok Tamás;Telex;poloskázás;

Komoly zavar bontakozott ki, miután a Telex megkérdezte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy mi a véleménye Orbán Viktor dehumanizáló, poloskázó beszédéről. Az eredmény az lett, hogy az államfő kommunikációs igazgatója, Szántó Georgina egy poloskás kép társaságában hazugozta és selejtnek nevezte a lapot.

Nem egyszerű követni a dolgot, úgyhogy sorjában az események valahogy így néztek ki:

A lap kérdéseket küldött a Sándor-palotának, amelyek eképp hangoztak:

„Mi Sulyok Tamás köztársasági elnök véleménye Orbán Viktor március 15-i beszédének arról a részéről, amelyben a miniszterelnök áttelelt poloskának nevezett magyar állampolgárokat?”

„Elfogadhatónak tartja-e a köztársasági elnök magyar állampolgárok dehumanizálását?”

„Felszólal-e bármilyen fórumon a miniszterelnök szavai ellen?”

Kedd délelőtt meg is érkezett a Sándor-palota válasza:

„Az államfő politikusi beszédeket nem kommentál, csak akkor, ha az a társadalmi béke megbontására, és a nemzet megosztására szólítja fel az embereket. Itt ilyen nem történt.”

Ebből aztán a lap levonta a következtetést, amit alapvetően minden létező újságíró levonna: Sulyok Tamás nem tartja a társadalmi békét megbontó, a nemzet megosztására törekvő beszédnek azt, hogy a miniszterelnök kártevő rovarként azonosítja úgy bő fél Magyarországot.

Csakhogy erre aztán jött a fordulat: a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága felháborodott levélben ugrott neki a Telexnek azzal, hogy szerintük félrevezették az olvasókat. „Bizonyára elkerülte a figyelmét, hogy a ma reggeli kérdéseire küldött válaszban egyetlen mondattal sem utalunk arra, hogy a köztársasági elnök véleményét közöljük az Ön által feltett kérdésekre, mint ahogyan a levelünkben is olvashatja: SÁNDOR-PALOTA – KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG” - írták.

Ez több mint érdekes, ugyanis

a válasz alapján Sulyok Tamás hivatala nem Sulyok Tamás álláspontját közli.

A dörgedelem azért még folytatódott. Az államfő kommunikációs igazgatósága azt írta: „Álláspontunk szerint provokációnak szánt ferdítésekkel nem feladata az államfőnek foglalkozni. Úgy tűnik, Önök sportot űznek abból, hogy ferdítéssel, szándékosan hergelő stílusban a köztársasági elnököt provokálni igyekeznek, s ha kapnak választ tőlünk a ferdítéseikre, olykor hazugságokra, akkor azzal igyekeznek pellengérre állítani a köztársasági elnököt, ha nem kapnak választ, akkor pedig azzal. Magára valamit is adó lap és újságíró egy ország legfőbb közjogi méltóságának provokálását nem tűzi a zászlajára.”

Itt tehát megint csak sejthetjük, hogy a köztársasági elnök nevében a köztársasági elnök valamelyik munkatársa eldönti, hogy a köztársasági elnöknek mivel feladata foglalkozni és mivel nem, és ezt még felháborodva le is közli a sajtónak.

Hogy a levelet ki fogalmazta meg, az nem derült ki, sejteni viszont úgy tűnik, lehet, ugyanis a 444 kiszúrta a Köztársasági Elnöki Hivatal kommunikációs igazgatójának, Szántó Georginának egy indulatos Facebook-bejegyzését, amelyben a Telexet azzal vádolta, hogy „össze-vissza hazudozik a köztársasági elnökkel (!) kapcsolatban”, hangzatos címeket gyárt, provokál és ferdít, továbbá felszólította „az összes ilyent”, hogy szégyellje magát.

Hogy az „ilyen” az milyen, azt is követői értésére adta: a szöveg mellett közvetlenül ugyanis egy poloska látható. Mindezt megfejelte azzal, hogy a posztnak azt a címet adta, hogy „Telex selejt”.

Az alkotás miatt a 444 is megkereste a Sándor-palotát, a következő kérdésekkel:

Szántó Georgina, a Köztársasági Elnöki Hivatal kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán egy poloska rovar képével ábrázolt egy újságírókról szóló posztot. Mit gondol erről az önök hivatala?

Azt is írta, a „Telex selejt” összevissza hazudozott a köztársasági elnökkel kapcsolatban. Mi nem volt igaz abban, amit a Telex írt?

Kifejezték továbbá változatlan érdeklődésüket az iránt, hogy akár Sulyok Tamás köztársasági elnök, akár a Köztársasági Elnöki Hivatal – Kommunikációs Igazgatóság miért gondolja úgy, hogy az „átteleltek a poloskák” nem metafora vagy hasonlat, és az államfő vagy a jelek szerint önjáró igazgatósága valóban úgy értették-e a beszédet, hogy Orbán konkrétan rovarokat említett a beszéd ezen pontján. Ha igen, úgy megkérték, írják le, ennek mi értelme lehetett. Megkérdezték azt is, hogy ha csak Magyar Péterre vonatkozott a poloskázás, az az államfő, vagy az önjáró kommunikációs igazgatóság szerint elfogadható-e.

A lap felidézi, hogy amúgy Orbán Viktor dehumanizáló beszéde után - amely más országokban népirtásnak ágyazott meg - az Orbán-kormány szócsöveként funkcionáló Magyar Nemzet már pár nappal poloskaként ábrázolta Magyar Pétert és a tiszásokat, amely rajzokkal egyben poloskairtást is szorgalmaztak. Igaz, Bayer Zsolt, az ötös számú Fidesz-párttagkönyv tulajdonosa nagyjából anyanyelvi szinten alkalmazza a gyűlöletbeszédet évtizedek óta és természetesen most is rácsatlakozott a témára, szintén a Magyar Nemzet néven megjelenő kormánylapban.