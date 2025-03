Sulyok Tamás szerint nincs semmi megosztó Orbán Viktor poloskázó beszédében

Orbán Viktor;köztársasági elnök;Sándor-palota;Sulyok Tamás;poloska;

2025-03-18 12:29:00 CET

„Az államfő politikusi beszédeket nem kommentál, csak akkor, ha az a társadalmi béke megbontására, és a nemzet megosztására szólítja fel az embereket. Itt ilyen nem történt” – válaszolta a Telex megkeresésére a Sándor-palota kedden.

Mint a lap felidézte, Sulyok Tamás köztársasági elnök pár nappal hivatalba lépése után azt nyilatkozta: „A köztársasági elnök alkotmányos feladata, hogy az adott politikai helyzetben és környezetben kifejezze a nemzet egységét. (…) A társadalmi béke megteremtésén fogok dolgozni.”

Ezért érdeklődtek a Sándor-palotánál, hogy Sulyok Tamás ezen ígéretének fényében mit gondol arról, hogy Orbán Viktor a nemzeti ünnepen „áttelelt poloskának” nevezett magyar állampolgárokat. A korábban említett magyarázaton túl azzal érveltek, hogy a miniszterelnöki beszéd ominózus részében „nincs hasonlat, de még metafora sem.” Ez azonban azt jelentené az államfő értelmezésében, hogy Orbán szó szerint az állatokról, a poloskákról beszélt.

Orbán Viktor a március 15-én mondott beszédében közölte, hogy jön a húsvéti nagytakarítás, és „átteleltek” a poloskák. – Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget – fogalmazott a kormányfő.

A poloska-hasonlaton azóta rengetegen felháborodtak, vasárnap a Magyar Bírói Egyesület is tiltakozott Orbán szavai ellen, majd élesen bírálták azt a Deutsch Tamás elnökletével működő MTK futballszurkolói is. Kedd délelőttig pedig már több mint ezren írták alá a petíciót, amit pszichológusok, pszichiáterek és mentálhigiénés szakemberek indítottak a kormányfő dehumanizáló retorikája után. Orbán az elemi felháborodás után hozzálátott a kármentéshez, és azzal védekezett, hogy valójában Magyar Péterre célzott, amikor poloskákat emlegetett. Azonban ez nem igaz, hiszen többes számot használt, ráadásul mondandója ezen részében nem is riválisáról beszélt.