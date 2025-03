Erzsébetváros nekiment a sztriptízbároknak

Budapest;Erzsébetváros;VII. kerület;Niedermüller Péter;sztriptízbár;

2025-03-19 14:00:00 CET

Az erzsébetvárosi képviselő-testület úgy döntött, hogy éjfél után a vendéglátó üzletek kizárólag akkor tarthatnak nyitva, ha élő szereplős vagy egyéb erotikus szolgáltatást, műsoros előadást nem nyújtanak, tartanak – közölte Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester a Facebook-oldalán.

Niedermüller a bejegyzésében leszögezte, „a sztriptízbárok, a gentlemen’s clubok, vagy nevezzék bárhogyan is az élő szereplős erotikus szolgáltatást nyújtó vendéglátóhelyeket, teret adnak az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények elkövetéséhez, gondoljunk csak a kizsákmányolásra vagy az erőszakra”. Bár – folytatta – a társasházakról szóló törvény most is lehetőséget ad a lakóközösségeknek arra, hogy fellépjenek az ilyen helyekkel szemben, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ennyi nem elegendő.

A polgármester szerint az említett korlátozás egyértelműen véget vet ennek a fajta tevékenységnek, „mindenki dönthet: vagy a szolgáltatást szünteti meg, vagy a vendéglátóhely működését”.