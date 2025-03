Tanúként beidézte a bíróság Varga Juditot és Trócsányi Lászlót a Schadl–Völner-ügyben

Trócsányi László;Varga Judit;Schadl-Völner-ügy;

2025-03-19 15:25:00 CET

Beidézte tanúként a Fővárosi Törvényszék Varga Judit és Trócsányi László volt igazságügyi minisztert a Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György volt bírósági végrehajtó kari elnök főszereplésével zajló korrupciós ügyben – írja a 24.hu.

Völner Pál ügyvédje, Papp Gábor megerősítette az értesülést. A bukott államtitkár jogi képviselője több ízben is indítványozta már a két volt miniszter meghallgatását. Papp úgy tudja, még a nyári ítélkezési szünet előtt beidézik a bíróságra Vargát és Trócsányit. Varga meghallgatása az ügyvéd szerint azért is megkerülhetetlen, mert kizárólag ő tud válaszolni arra, hogy a korábban az irányítása alatt álló tárcánál kit miért neveztek ki vagy váltottak le a posztjáról, emellett Varga szerinte igazolni tudná Völner Pál vallomásának állításait is.

Varga Judit beidézése emellett azért is van jelentősége, mert Magyar Péter színre lépése elején bemutatott egy hangfelvételt, amelyen a volt igazságügyi miniszter a többi között arról beszélt, hogy Rogán Antal propagandaminiszter és köre kihúzatta magát a Schadl-Völner ügy irataiból. Trócsányi László neve pedig felbukkant a nyomozati anyagokban.

A Schadl–Völner ügy a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legnagyobb ismert korrupciós ügye. Mint ismert, az ügyészség azzal vádolja a Magyar Bírói Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnökét, Schadl Györgyöt, hogy bűnszervezetet tartott fenn, a jól fizető posztokra saját embereit neveztette ki, akik az irodájuk nyereségének jelentős részét visszaadták neki, amiből ő összesen több mint 900 milliót szerzett ebből. Az ügyészség szerint a végrehajtókat Völner Pál, az Igazságügyi Minisztériumi volt államtitkára közreműködésével neveztette ki, aki ezért Schadl Györgytől havi 2-5 milliós apanázst, összesen 83 millió forintot kapott. Az ügyészség Schadl Györgyre 10, Völner Pálra 8 év börtönbüntetést kért.

Varga Juditot egy éve, 2024 márciusában már kihallgatták tanúként az ügyben.