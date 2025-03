Kiderült, hol folytatja Novák Katalin sógornője, miután nemrég távozott az állami lombikrendszer éléről

egészségügy;Novák Katalin;lombikprogram;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2025-03-20 09:33:00 CET

Orvosi szolgáltatásokra máris elindította új vállalkozását LadyMed Pro néven Vesztergom Dóra, aki a közelmúltban távozott az Országos Kórházi Főigazgatósághoz tartozó Humánreprodukciós Igazgatóság éléről – írja a hvg.hu.

A széles körű egészségügyi tevékenységgel felruházott LadyMed Pro Kft.-nek Vesztergom az egyedüli tulajdonosa és ügyvezetője.

A portál felidézi, a kormány három évvel ezelőtt alakította ki a meddőség kezelésének állami rendszerét, miután az addig működő magánintézetektől átvette a lombikbébiprogramok irányítását. Vesztergom Dórát pályáztatás és érdemi vezetői tapasztalat nélkül nevezték ki humánreprodukciós igazgatónak.

A szülész-nőgyógyász, endokrinológus, meddőségi specialista Vesztergom a volt államfőnek, Novák Katalinnak a sógornője. Férje Novák Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Daganatok Multidiszciplináris Központjának vezetője, egyúttal az egymilliárd forint feletti éves árbevételű, családi cégként Szegeden és Budapesten működő Aranyklinika Kft. egyik tulajdonosa.

Arról, hogy államosított lombikprogram nem érte el célját, a Népszava tavaly közölt egy nagy összeállítást. Mint akkor megírtuk, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a szocialista Komjáthi Imre írásbeli kérdésére azt válaszolta, hogy az elmúlt években csaknem duplájára nőtt a meddőségi kezelések száma, és emelkedett az ilyen eljárások segítségével született gyerekek száma is. Rétvári szerint 2018 előtt évente átlagosan 5000-5700 nő jutott hozzá a kezelésekhez, ez a szám azóta 10 ezerre nőtt, és a meddőségi kezeléseknek köszönhetően 2018 előtt 1400-1450 gyerek született, tavaly már több, mint 2300. Ehhez képest belső forrásunk azt mondta, az egykori Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tényszerű adatai szerint már 2011 óta 2000 körül mozgott a lombikbébi születések száma évente. Ugyanez a jelentés azt is tartalmazta, hogy korlátlan finanszírozás mellett akár 3500 gyermek is születhetne évente.