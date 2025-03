„Imamoglu, nem vagy egyedül!” – Tüntetések kezdődtek Törökországban Recep Tayyip Erdogan legfőbb riválisának őrizetbe vétele után

tüntetés;Isztambul;Törökország;Recep Tayyip Erdogan;Ekrem Imamoglu;

2025-03-20 13:06:00 CET

Tüntetések törtek ki Törökországban, miután a hatóságok őrizetbe vették Ekrem Imamoglut – Isztambul ellenzéki főpolgármesterét, Recep Tayyip Erdogan török elnök legfőbb riválisát – mindössze néhány nappal azelőtt, hogy hivatalosan elnökjelöltté nyilvánították volna.

A BBC azt írja, a tiltakozók az utcákra, egyetemi kampuszokra és metróállomásokhoz vonultak, miközben kormányellenes rigmusokat skandáltak. A tüntetők és a rendőrök között összecsapások is voltak, a Reuters videóján pedig látható, hogy az Isztambuli Egyetem épületénél paprika spray-vel oszlatták a tömeget.

„Erdogan, diktátor!”, „Imamoglu, nem vagy egyedül!”

– kiabálták az összegyűltek a városháza előtt.

A hatóságok Isztambul számos utcáját lezárták, néhány metróvonal is megbénult. A városban négy napra betiltották a tömegrendezvényeket, ennek ellenére további tüntetésekre lehet számítani, miután ellenzéki vezetők – köztük Imamoglu felesége – arra kérték az embereket, hogy „emeljék fel a hangjukat”.

Mint megírtuk, a főpolgármester őrizetbe vételét az isztambuli főügyészség rendelte el. Az Imamoglu elleni vádak között bűnszervezet irányítása, vesztegetés és zsarolás is szerepel. Az Anadolu török hírügynökség tudósítása szerint a politikus ellen terrorszervezet, a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) támogatása miatt is eljárás indult. A híradás alapján az isztambuli rendőrség gazdasági bűncselekmények elleni osztálya 99 embert gyanúsított meg egyidejűleg Imamogluval, és őrizetbe vételek, házkutatások és lefoglalások is történtek.

A főpolgármester elfogása előtti napon az Isztambuli Egyetem érvénytelenítette Imamoglu diplomáját arra hivatkozva, hogy szabálytalanságokra derült fény az észak-ciprusi magánegyetemről az Isztambuli Egyetem üzleti adminisztrációs karára való 1990-es átiratkozása során. Az egyetemi diploma az elnökválasztáson való indulás egyik feltétele. Imamoglu közölte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen.

Az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) „a leendő elnök elleni puccskísérletnek” nevezte a főpolgármester elleni hatósági fellépést. Maga Imamoglu a letartóztatása után az X-oldalán közzétett, kézzel írott üzenetében közölte: Törökország népe reagálni fog az ellene szóló „hazugságokra, összeesküvésekre és csapdákra”.

A BBC szerint az Egyesült Királyságban működő Netblocks internetes megfigyelő szervezet szerdán közölte, hogy Törökország szigorúan korlátozta a hozzáférést az olyan közösségi oldalakhoz, mint az X, a YouTube, az Instagram és a TikTok.

Az MTI azt írja,

a török hatóságok 37 embert vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy „gyűlöletkeltő és bűncselekményre felbujtó, provokatív bejegyzéseket” tettek közzé a közösségi médiában a főpolgármester őrizetbe vételével kapcsolatban.

Eszerint Imamoglu, illetve az ügyével összefüggésben további 105 ember őrizetbe vétele után 261 olyan közösségimédia-fiókot azonosítottak, amely „provokatívnak” minősített posztokat terjesztett. Ali Yerlikaya belügyminiszter közölte, hogy még kutatnak további gyanúsítottak után.

A CHP vasárnap tartja kongresszusát, amelyen a tervek szerint hivatalosan elnökjelöltté nyilvánítják Imamoglut. A főpolgármester X-en közzétett videójában hangsúlyozta, hogy nem adja fel a harcot, és a nyomás ellenére is kitart.