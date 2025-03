Idő kérdése, Mirra Andrejeva mikor nyer Grand Slamet

Mirra Andrejeva korábban is megmutatta, hogy mekkora tehetség, az elmúlt hetekben azonban még inkább magára irányította a figyelmet. A még mindig csupán 17 éves teniszező előbb a dubaji keménypályás tornát nyerte meg, majd Indian Wellsben sem talált legyőzőre, így sorozatban a második 1000-es tornán diadalmaskodott. A tinédzser játékos zsinórban 12 győztes meccsnél jár ilyen nagy tornákon, ezeknek a 2009-es bevezetése óta ez még senkinek sem sikerült ilyen fiatalon. Andrejeva az elmúlt negyven évben a legfiatalabb játékos, aki egy tornán a világelsőt és a másodikat is legyőzte, Indian Wellsben pedig csak Marinta Hingis (1998) és Serena Williams (1999) nyert fiatalabban.

„A győzelme annyira nem lepett meg, az inkább, hogy a világranglista első két helyezettjét, Iga Swiateket és Arina Szabalenkát egymás után meg tudta verni döntő szettben – árulta el a Népszava érdeklődésére Köves Gábor, korábbi Davis Kupa-kapitány. – Ez azt jelzi, hogy igen felkészült, jó formában lévő játékosról van szó. Ez még nem volt így tavaly, de úgy érzem, a legjobb játékosok is félnek tőle. Annyit fejlődött sebességben és játékintelligenciában, hogy a legjobbakkal is felveszi a versenyt” – tette hozzá a televíziós szakkommentátor.

„Jelzésértékű, hogy ilyen mérkőzéseket meg tudott nyerni, a tavalyi Roland Garros elődöntőt látványosan elizgulta és nem játszott jól. Több tapasztalattal kezd eltűnni ez a »hiányosság«. Ha nem nyer idén Grand Slam-tornát, akkor jövőre majdnem biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog neki” – tekintett előre Köves, aki szerint egyelőre a salakpálya, valamint a lassabb kemény borítás fekszik Andrejevának.

„Jól lát a pályán, sokkal finomabban tud bánni a labdával, mint a legjobb játékosoknak a többsége. Jobb a röptejátéka, magyarul jobb keze van. Egy olyan játékos került a porondra Ashleigh Barty után, akinek sokszínű a tenisze és szinte mindent tudhat majd a játékról. Fel kell kötniük a nadrágot azoknak, akik előtte vannak” – folytatta Köves, aki kiemelte, rengeteget számít, hogy a játékos megbízzon abban, aki irányítja a munkáját. Meglátása szerint a 1994-ben wimbledoni bajnok Conchita Martínez nélkül aligha tudott volna ilyen gyorsan ilyen magas szintre eljutni.

Andejeva fiatal kora ellenére már közel ötmillió dollárt „teniszezett össze”, a pénznyereményt ellenben a szülei kezelik, hiszen csak április 29-én lesz 18 éves. Dubaji győzelme után arról beszélt, reméli, az édesapja vesz majd neki kólát és chipset, de korábban azt is jelezte, szeretne egy kiskutyát.

„Mindig kicsi voltam és vékony, nem tudtam túl nagy erőt kifejteni, úgyhogy rá kellett jönnöm, hogyan győzhetem le a nálam nagyobb lányokat. Jól kellett olvasnom a játékot, okosan kellett játszanom már az elejétől kezdve – mondta önmagáról Andrejeva, aki kiemelte stábját is. – Nagyon odafigyelnek és vigyáznak rám. Szerencsére nagyon tapasztalt edzőm van, aki rengeteget tud segíteni, folyamatosan kapom tőle a jó tanácsokat. Arra is mindig figyelmeztet, mire nem érdemes túl sok energiát pocsékolnom” – tette hozzá a fiatal játékos.

Még rövid, de tartalmas a karrierje

2019-ben megnyerte a 12 év alatti lányok versenyét az Orange Bowlon. 2020 októberében szerepelt első junior tornáján, később több sikert is aratott. Első felnőtt ITF-tornáján 2022. februárban vett részt, majd sikereinek köszönhetően októberben már WTA-viadalon vehetett részt. Még mindig csak 15 éves volt, amikor már a legjobb kétszázban volt a világranglistán. A 2023-as Australian Openen döntős volt a juniorok mezőnyében, az áprilisi madridi 1000-es tornán a legjobb 16-ig menetelt, ahol olyan játékosokat győzött le, mint Leylah Fernandez, Beatriz Haddad Maia vagy Magda Linette. A Roland Garroson már a felnőttek között versenyzett, a harmadik körig menetelt, Wimbledonban a negyedik fordulóig jutott. Tavaly az olimpián párosban ezüstérmet szerzett, a Grand Slameken pedig még jobb eredményeket ért el: a Garroson Szabalenkát is legyőzve jutott be a legjobb négy közé. Az idei Australian Openen pedig éppen a fehérorosz játékos állította meg a negyedik körben.