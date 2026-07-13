A Népszavának nyilatkozó Köves Gábor szerint a vasárnapi fináléban az olasz világelső nyugodtabban kezelte a nehezebb szituációkat. A korábbi Davis-kupa-kapitány kiemelte Sinner fantasztikus lábmunkáját és védekezését.
Az Indian Wells-i fináléban Arina Szabalenkát legyőző 17 éves orosz a 6. helyre lépett előre a világranglistán. A Népszavának nyilatkozó Köves Gábor szerint riválisai már félnek a tinédzsertől.
A mélypontról majdnem másfél év alatt jutott el a hazai teniszsport a jelenlegi állapotig, amikor a felek újra beszélnek egymással, és már részsikereket is ünnepelhetnek.
Az idei finálé egyik résztvevőjével kell megküzdenie a magyar férfi-teniszválogatottnak, amely 2018. február 2-4. között méri össze erejét ellenfelével.
Köves Gábor újságíró a különböző lapokban megjelent exkluzív interjúit gyűjtötte kötetbe. A Mi az, hogy nagymenők? című könyvben Bud Spencertől kezdve Kate Winsleten át Mario Vargas Llosáig szinte minden kortárs nagyságot megpróbál kivesézni. Beszélgetései profi munkák: színes, érdekes eszmecserék szakmáról, magánéletről, szexuálisan érintett hősökről, összeesküvésekről.