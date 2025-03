Balog Zoltán püspök, az orosz milliárdos meg az ideiglenes elhelyezés

Budapest;székház;Balog Zoltán;építkezés;Ruszlan Rahimkulov;World Aquatics;

2025-03-21 07:15:00 CET

Kívülről nem látszik a lázas igyekezet az egykori Láng-gépgyár Váci úti szerelőcsarnoka körül, csupán néhány daru árválkodik a területen, munkások sehol. Mindez két okból is meglepő. Egyrészt elvileg itt épül(ne) az orosz milliárdos Rahimkulov Ruszlán új lakónegyede.

A több mint 8 hektáros területre esetenként 65 méteres magasságú épületekben, több mint 400 ezer négyzetméternyi irodát és lakást terveztek, 3000 parkolóhellyel. Gyorsított ütemben készültek a tervek, a fővárosi kormányhivatal NER-barátságáról ismert építésügyi főosztálya egymás után adta ki az engedélyeket az iroda és lakóépületekre. A projekt erős hátszélben indult, a kormány elsőként jelölte ki rozsdaövezeti akcióterületté, majd kiemelt beruházás státuszt kapott. Majd jött az újabb egyezség a kormánnyal: az egykori gyártelepen - részben a műemléki védettségű szerelőcsarnokban - alakítják ki Nemzetközi Úszó és Vízilabda Szövetség, a World Aquatics (WA) új központját.

Lassan másfél éve, hogy éppen itt mutatták be a a Lausanne-ból Budapestre költöző WA új komplexum impozáns látványterveit. Az akkori elképzelés szerint az új központban az irodák és konferenciaterem mellett étterem, VIP-részleg, több medence, edzőterem és egy 250 szobás szálloda is helyet kap.

Szijjártó Péter külügyminiszter az ideiglenes WA-iroda tavalyi megnyitóján közölte az ütemtervet, miszerint 2026 végére megépül a Láng-negyedbe tervezett képzési, oktatási és edzőközpont. A Magyarország által rendezendő 2027-es világbajnokságra már onnan zajlik a vizes sportok teljes körű irányítása. Erre egyelőre nem sok minden utal.

Az építkezés meg nem kezdődött el, külső szemlélő legalábbis semmilyen erre utaló nyomot nem tud felfedezni. Az engedélyezési folyamat dokumentációja pedig Lázár János építési miniszter által tavaly keresztülvert törvénymódosításának eredményeként nem ismerhető meg. Így nem tudható, hogy hol tart az eljárás, ha egyáltalán elindult. A projektet már szempontból is sűrű homály veszi körül.

A WA székhelyének Budapestre költöztetéséről Szijjártó Péter külügyminiszter még 2023 májusában állapodott meg Huszain al-Muszallammal, a WA elnökével. A megállapodás alapján – amit azóta a magyar Országgyűlés törvényben is rögzített – „Magyarország, mint fogadó állam 15 éven keresztül térítésmentesen biztosítja a WA számára a megfelelő elhelyezést”, valamint különféle adókedvezményeket, mentességeket biztosít. Egy másik megállapodás értelmében 2027-től évente kétszáz sportoló érkezhet magyarországi egyetemekre felsőoktatási ösztöndíjjal. Cserébe a WA ígérete szerint a budapesti központban dolgozó 200 ember fele magyar lesz.

Az Orbán-kormány hatalmas sikerként könyvelte el a szövetség idecsábítását. A kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalin államfő utolsó hivatalos útja Dohába vezetett, ahol a költözés részleteiről tárgyalt Huszain al-Muszallammal. Az Orbán-kormány és az úszószövetség közötti megállapodás hazai költségvonzatáról azonban keveset tudni.

Kérdéseinkre sem a Miniszterelnökségtől, sem a Szijjártó Péter minisztériumától nem kaptunk választ, holott a tárcavezető korábban azt mondta, hogy az infrastrukturális fejlesztésekről még 2023 végéig megállapodnak.

Ha meg is történt, nincs nyoma a nyilvános adatbázisokban. Huszain al-Muszallam korábbi közlése szerint a létesítmény a szövetség és a magyar kormány közös projektjeként valósul meg, de a területet a magyar állam ingyen biztosítja. Ehhez persze az Orbán-kabinetnek meg kellett egyezni orosz milliárdos, Rahimkulov Ruszlan érdekeltségi körébe tartozó Southblaze Kft-vel., az ingatlan tulajdonosával.

A cég 2021 februárjában jegyeztetett be vételi jogot az ingatlanra, de csak 2023-ban fizette ki. 2024 januárjában a Southblaze külön projektcéget alapított Lang Hungary néven, székhelye a beruházás színhelyeként szolgáló Váci úti ingatlan, az egyik cégvezető maga Rahimkulov Ruszlan. Zentai Péter, a vele közös Southblaze egyik tulajdonosa akkortájt azt mondta, hogy „a bérleti konstrukció 15 plusz 15 évre szól majd”.

Egyelőre messzinek tűnik a költözés napja. Az Orbán-kormány tűzoltó jelleggel gyors megoldást keresett, amit a kegyelmi ügyben érintett Balog Zoltán református püspök segedelmével találtak meg. A tavaly novemberben nagy csinnadrattával az úszószövetségnek átadott műemléképület ugyanis a Dunamelléki Református Egyházkerület tulajdona.

Az Alkotmány utca 25. szám alatti egykori Csillag-palotát 2024 elején kapta meg a Balog püspök vezette egyházkerület, méghozzá ingyen. Majd még abban az évben kapott a – Magyar Nemzeti Vagonkezelő szerint 1,4 milliárd forintot érő műemléképület - felújítására 842 millió forintot az állami Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től. Az alapkezelő listáján azt is megjelölték, hogy a támogatás célja „ a World Aquatics Központjának Budapesten történő ideiglenes elhelyezést biztosító ingatlan felújítása”, holott eredetileg az egyházkerületi szolgálat hivatali feladatainak ellátása és konferenciaközpont céljára kapták az államtól. Ami azért volt kissé furcsa, mivel a hivatalként szolgáló korában leégett Ráday utcai épület újjáépítésére is kaptak korábban 6,5 milliárdot, ami azóta el is készült és be is költöztek. Nagy kár nem érte Balogékat, hiszen csak a kegyelmi botrány óta két tucatnyi állami ingatlant kaptak. A Bethlen alapkezelőtől is csurrant további 2,3 milliárd ugyanabban az évben.

A WA ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos kérdéseinket elsőként a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának tettük fel, de közölték, hogy ez a Dunamellékiek ügye. Balog Zoltán hivatala nem is válaszolt.