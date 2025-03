Magyar Szakszervezeti Szövetség: A Pride betiltása diktatórikus, az emberi jogok teljes lenullázása

Orbán-kormány;emberi jogok;gyülekezési jog;betiltás;Budapest Pride;Magyar Szakszervezeti Szövetség;

2025-03-21 14:36:00 CET

A Pride betiltásával alapjogot csorbított a kormány – írta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) a Telexnek eljuttatott közleményében. A szakszervezetek hozzátették, hogy elítélik a szabad gyülekezési jog elleni támadást.

Ahogy a társadalom jelentős részét, úgy a szakszervezeteket is megdöbbentette a Pride hatalmi erővel való betiltása, mert a köztársasági elnök által is szentesített törvény a gyülekezési és az emberi jogokat is súlyosan sérti – közölte a MSZSZ elnöke.

Zlati Róbert szerint enyhén szólva is aggasztó a módszer, mert a viszonylag rugalmasan értelmezhető jogszabály szerint ettől kezdve már csak akár a helyi hatalom „ízlésén” múlik, milyen közterületen rendezett felvonulást, tüntetést nyilvánítanak a gyerekek fejlődése számára veszélyesnek, mert azt egyetlen tollvonással betilthatják. Úgy látja, előbb-utóbb akár a szakszervezeti tüntetések is erre a sorsa juthatnak.

Ma a Pride, holnap mi következünk?

– teszik fel a kérdést. A MASZSZ és tagszervezetei az emberi jogok teljes lenullázásának és ezzel együtt diktatórikusnak tartják ezt a módszert.

Az pedig különösen aggasztó szerintük, hogy a köztársasági elnök az emberi jogi biztos felszólítását is semmibe véve órákon belül szentesítette a törvényt. A MASZSZ és tagszervezetei felháborítónak tartják és határozottan elítélik a látszólag a gyerekek védelmében, de valójában a gyülekezési jog korlátozására született törvényt – szögezte le az elnök.

A kedden elfogadott törvénymódosítás értelmében a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza a gyülekezési jogot a Fidesz: a jövőben tilos lesz olyan gyűlést tartani, amely a homoszexualitást népszerűsíti, a szervezőket és a résztvevőket akár 200 ezer forintos pénzbírsággal is büntethetik. A törvénymódosítást kivételes eljárásban tárgyalta az Országgyűlés, majd azonnal aláírta Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

A gyülekezési jog korlátozásáról Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban azt mondta: a Pride betiltásáról még nincs szó, most annak a jogi lehetőségét teremtették meg, hogy a hatóságok mérlegelhessék a tiltást.