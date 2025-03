Több száz tüntetőt vettek őrizetbe az éjszakai tiltakozások során Törökországban (videók)

Törökországban 343 embert vettek őrizetbe a hatóságok több városban az Ekrem Imamoglu, Isztambul ellenzéki főpolgármesterének őrizetbe vétele ellen szervezett éjszakai tüntetések során – közölte szombaton az ország belügyminisztériuma.

????NOW: Massive turnout for anti-government protests now in Istanbul, Turkey. Other cities are also seeing large protests. Opposition parties and organizations had vowed beforehand to mobilize "millions." pic.twitter.com/yQi9NgxeBt

Azt írták, több mint egy tucat városban tüntetések zajlottak, köztük Törökország legnagyobb városában, Isztambulban, valamint a fővárosban, Ankarában is. A közlemény szerint az őrizetbe vételekre a „közrend megzavarása” hivatkozással került sor, egyúttal figyelmeztettek, hogy a hatóságok a jövőben sem fogják eltűrni a „zűrzavart és a provokációkat”.

Az MTI beszámolója szerint Recep Tayyip Erdogan török elnök az ellenzéki főpolgármester őrizetbe vétele után kijelentette: a török ellenzék megvezeti a népet azzal, hogy belső konfliktusait, illetve a törvénnyel szembeni gondjait az ország legfontosabb problémájának állítja be.

– mondta Erdogan.

A tüntetők ellen könnygázt is bevetett a rendőrség, erről a Deutsche Welle az X-en egy videót is megosztott:

Elections are not scheduled until 2028, but this may change if President Recep Tayyip Erdogan, who has run Turkey for 22 years, wants to run again.



Thousands took to the streets to protest the arrest of Istanbul mayor Ekrem Imamoglu, who is standing against Erdogan. pic.twitter.com/KEt8Zi9U8N