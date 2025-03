Most Celldömölknél gyulladt ki egy mozdony

A megkérdezettek 77 százaléka szerint nem az áfavisszatérítéssel, hanem más módon kellene javítani a nyugdíjasok anyagi helyzetét, a nyugdíját még a fideszes szavazók több mint fele is kevésnek tartja. Az emberek egy százaléka gondolja úgy, a nyugdíjasok anyagi helyzete már így is jó, nem is kell rajta javítani. Felmérés.