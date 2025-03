Matolcsy már többször keményen összeveszett Orbánnal, aztán jött a végső nagy szakítás

Matolcsy György;korrupció;Orbán Viktor;jegybanki alapítványok;

2025-03-24 09:43:00 CET

Elindult a rendőrségi nyomozás a jegybanki alapítványok gazdálkodása kapcsán, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által feltárt hatalmas vagyonvesztés ügyében – erről a Fővárosi Főügyészség tájékoztatta a Népszavát. Az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványának vagyonvesztését több mint száz (akár 150-200) milliárd forintra tette, miközben több bűncselekményre utaló bizonyítékot is talált vizsgálata során. Az ÁSZ csupán a 2021–2023 közötti működést ellenőrizte, annak ellenére, hogy a jegybank felügyelőbizottsága a 2014-ben létrehozott alapítványokkal kapcsolatos törvénytelenséget már az alapítások pillanatában jelezte a kormánynak és a parlamentnek. Ennek ellenére a kabinet, és semmilyen hatóság nem lépett egészen a mostani vizsgálat megindításáig. Ez vélemények szerint összefügghet azzal, hogy Matolcsy György nem csupán jobbkeze és a bizalmasa volt Orbán Viktor miniszterelnöknek, de nagyon sokáig baráti viszonyt is ápoltak.

Matolcsy György 2013-ban érkezett a jegybank élére, s az említett bizalmi tőkével a háttérben gyorsan maga képére formálta a felső vezetést. Az első intézkedések egyike volt a jegybanki alapítványok rendszerének felállítása, amelybe első lépésben 260 milliárd forint jegybanki nyereséget helyeztek el, majd az idő előrehaladtával ezt zömmel közpénzből 500 milliárdra hizlalták. A szervezet vezetését egy szűk bizalmi kör látta el, ami kapcsán már akkor több szakember jelezte, hogy az elhelyezett forrás hasznosítása nem köz, hanem magánérdekeket szolgál.

Orbán és Matolcsy évtizedes viszonya egyébként hullámzó volt. Nagy összeveszések, majd kibékülések jellemezték, annak végleges megromlásáig, ami 2022 decemberében következett be. A kapcsolat, sőt, barátság indulása az 1990-es évek második felére datálható, amikor Matolcsy György szembefordult a Bokros-csomaggal és politikai megfontolásokból ugyanazt tette Orbán Viktor is. Az 1998-as első Orbán-kormányba – indulásakor – azonban még nem fért be, ám 2000-ben átvette Chikán Attila gazdasági miniszteri posztját. Ezt követően indította el az első Széchenyi-tervet, amely az első komolyabb pénzszórás volt a regnálása alatt.

A 2002-es választási bukás után Matolcsy Orbánt hibáztatta és szembefordult a Fidesz elnökével, ám 2006-ra kibékültek. A második Orbán-kormányban már a miniszterelnök jobb kezeként és a legfőbb törekvés, az IMF-től való megszabadulás kulcsfigurájaként tűnt fel.

Ekkor honosította meg az „unortodox” gazdaságpolitikát, ami valójában hagyományos elemekre épül, de végül is a 2010-es második felére beindította a várt gazdasági növekedést.

Aztán már az MNB elnökeként a kormánnyal a legnagyobb összhangban gerjesztette a növekedést – öntve ezermilliárdnyi ingyenpénzeket a NER-cégekbe, ez volt a Növekedési Program –, tekintet nélkül a várható következményekre. Így sikerült a 2020-as évekre a jegybanknak és a kabinetnek újra rászabadítani a gazdaságra az inflációt.

A viszony megromlásának kezdete 2021-re tehető, ekkor még Matolcsy megpróbálkozott azzal, hogy élethosszra – de legalább is 2031-ig – nevezzék ki jegybanki elnöknek, hasonlóan a legfőbb ügyészhez. Ezt Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető nyilatkozta a Világgazdaságnak, ám elmondása szerint a frakció (magyarul Orbán Viktor – a szerk.) elutasította a kérést. Matolcsy György és a jegybank egyébként korábban cáfolta, hogy lett volna ilyen egyeztetés és egyáltalán szándék a részéről. Ezt követően 2022 decemberében tartotta azt a beszédét a jegybank elnöke a parlament gazdasági bizottságában, amikor – szakmai alapon – nekirontott az Orbán-kormánynak. A megnyilvánulás végleges szakítást jelentett a jegybankelnök és a miniszterelnök viszonyában. Ennek ellenére az alapítványi ügyeket egyetlen hatóság sem firtatta az elmúlt években, majd az ÁSZ-vizsgálat ezt követően indulhatott, ami mostanra feljelentésbe torkollt.

Beteljesülés előtti a jóslat?Még 2016-ban nyilatkozta lapunk munkatársának egy neve mellőzését kérő közszereplő, aki évekkel ezelőtt még Matolcsy György barátjának tartotta magát: „ha öt évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy Gyuri korrupciógyanús ügyletekbe keveredik, nem hittem volna neki. Az Orbán-betegség áldozata. Hatott rá, ami a Fideszben akkor már teljesen elfogadottá vált, miszerint minden megszerezhető. Ezzel együtt szinte biztos, hogy nem Matolcsy látta meg a lehetőséget a Magyar Nemzeti Bank nyereségében. Akik ihlették, most bajban vannak. Azt hitték, nem derülhet ki, el sem hitték, hogy másképp alakulhatnak a dolgok, mint ahogyan el volt tervezve.”