Azahriah;

2025-03-24 21:10:00 CET

A legendás zenekarok közül jó páran az 1960-as években robbantak be, és ez az évtized első felétől kezdve folyamatosan meg is látszódott a népszerűségi mutatókon is: Amerika legfontosabb, Billboard 100-as listáján 1963-ban annak 36 százalékát, míg 1966-ban már az 55 százalékát uralták a zenekarok. Kisebb-nagyobb ingadozásokkal derekasan tartották is magukat egészen a kilencvenes évek második feléig, aztán jött a visszaesés, ami meg sem állt ezután harminc évig. Ennek mértékét jól mutatja, hogy 1993-ban még a lista helyeinek 46 százalékát bandák vitték, ez az arány 2024-ben már 2 százalékra csökkent. A 90-es években tapasztalható látványos visszaesés roppant meglepő, tekintve, hogy az úgynevezett fiúbandák egyik nagy népszerűségi hulláma erre az időszakra tehető (pl. Backstreet Boys, New Kids on the Block) ahogyan R&B és dance-pop műfajban a lánybandáké is (ekkor jelent meg az angol Spice Girls vagy a Destiny’s Child is, amely később Beyoncét adta a világnak).

Az elmúlt három évtizedben tehát a szólóelőadók kegyetlenül átvették az uralmat a népszerűségi listákon az amerikai Skoove és Datapulse internetes oldalak kutatása szerint, hiába tölt meg még mindig csordultig stadionokat a Coldplay, tér vissza évekig tartó titkolózás után a 2000-es évek legnépszerűbb nu metál zenekara, a Linkin Park vagy jelenti be a semmiből a testvérharcról is ismert manchesteri rockzenekar az Oasis, hogy kibékültek, tizenöt év után jöhet ismét a turné.

A zenei hírek inkább arról szólnak, hogyan hasonlítják Taylor Swift dalszövegírói képességeit Shakespeare zsenialitásához, vagy miért hívják Z generációs Kurt Cobain-nek Billie Eilisht. Barna Emília zeneszociológus szerint a több összetevős jelenségben legalább annyira benne van a megváltozott ízlés, mint a zenehallgatási szokások átalakulása, pláne a potenciális sztárok felé az eladhatóság érdekében mutatott elvárások.

“Egyrészt műfaj tekintetében történt egy átalakulás, amit nagyvonalakban úgy lehet megragadni, hogy a rock alapú zene helyett a mainstreamet (a legnépszerűbbeket - a szerk.) a tág értelemben vett hip-hop, R&B és társstílusok dominálják.” (Amikor a zenekarok igazán uralták a terepet, vagyis a kutatás szerint a 60-as évektől egészen a 90-es évekig, akkor jellemzően rockzenei műfajokról beszélhettünk, legyen az az angol beatzene királya a The Beatles vagy a thrash metál alapjait lefektető Metallica, esetleg a grunge Nirvana - a szerk.) A kutató szerint a kollaborációk - vagyis mikor két előadó összeáll egy-egy szám vagy akár egy egész album erejéig - növekvő mértéke is erre a zeneipari környezetre reagál: “A rockbandákhoz tartozó működésmódhoz képest egy új, networking-alapú, a digitalis platformokhoz alkalmazkodó zenei munkafolyamat vált uralkodóvá. A hiphop-alapú popzenében az egyéni előadók jellemzők a bandák helyett, illetve a rapperek, énekesek és a beatmakerek, producerek közötti állandó vagy ideiglenes együttműködések. Az előadók közötti kollaborációk, úgynevezett “featelések” a feltörekvő előadóknak segítenek abban, hogy a már népszerűbb előadón keresztül jussanak el közönséghez, a nevek “halmozása” pedig a kollaboráción keresztül a közösségimédia- és streamingplatoformok logikájához is jól illeszkedik, megsokszorozza a potenciális elérést.” A fogyasztók több mint 70 százaléka ugyanis ezeken a felületeken keresztül hallgat manapság zenét, ami törvényszerűen alakította át az iparágat is: Egyetlen előfizetéssel több millió számhoz férhetünk hozzá egy olyan felületen, amely a zenehallgatási szokásaink alapján ajánlj fel újabb és újabb zeneszámokat, előadókat. “Jellemző, hogy egyes dalok lesznek a kedvenceink, egész albumokat kevésbé hallgatunk, és az egyes előadók munkásságával sem feltétlenül ismerkedünk meg. A zenei streaming szolgáltatók ugyanis a különféle algoritmusok által kijelölt ízlésünknek megfelelő, személyre szabott playlistek összeállításával vesznek rá, hogy minél tovább a felületen tartsanak. Ezek egyfajta best of válogatások a legnépszerűbb, pontosabban számunkra legjobbnak gondolt dalokból" - részletezi Barna Emília.

Ehhez alkalmazkodik a zenész és a zeneipar is.

Előbbi sokszor néhány számos kislemezek vagy egy-egy sláger kiadásával, míg utóbbi a személyes brand építésével szembeni kőkemény elvárásokkal. Ahogyan ugyanis a filmiparban, úgy manapság már a zenei színtéren is a tehetség mellett ugyanolyan fontos az adott sztár közösségi média értéke. “Az iparágban történő előrejutás feltétele lett, ki milyen sikerrel tudja reklámozni saját magát, sőt, mára a nagyobb lemezkiadók részéről elvárás, hogy a lemezszerződések előtt legyenek meg bizonyos hallgatottsági számok is. 2022-ben nevesebb zenészek fejezték ki tiltakozásukat egyes kiadók jellemző gyakorlata ellen, azaz, hogy a TikTok népszerűséghez kötötték adott dalok hivatalos kislemezes kiadását, melyet a zenészeknek saját maguknak kellett elérniük.” (A TikTokot alapvetően amatőr videók gyártására találták ki, de napok alatt képesek valakiből sztárt csinálni, olyannyira terjed futótűzként egy jókor, jól sikerült videó - és előadóként piszkosul örülhetsz, ha a te dalod szól benne. - a szerk.)

Egy ilyen zenei környezetben a kiadók manapság inkább szóló előadókba fektetnek, aztán pedig addig merészkednek el, hogy két jól menő énekest egy kollaboráció erejéig összeboronáljanak - a zenekarokkal viszont már nem mindig ilyen bevállalósak: “Ez az erőforrások optimalizálásáról szól: a rockzenekaroknál van a szoros csapatmunkán belül egyfajta alkotói autonómia, ami képes még ellentartani az iparági elvárásoknak, a tiszta profitlogikának. Ugyanakkor egyben egy konfliktusokkal terhelt közösség is - ahogyan ezt a híres zenekarokról szóló életrajzi könyvekből vagy filmekből is tudhatjuk. Ettől a kettősségtől ugyan izgalmas, de egyben vélhetően kockázatosabb is a kiadóknak ezekbe a formációkba fektetni. Egy szóló előadó könnyebben formálható, még a legkarakteresebb figurák is.” A szakértő ugyanakkor megjegyzi, a kutatás nem tért ki a dél-koreai K-pop elemzésére, melynek világszerte több száz millió rajongója van, így aligha mondható rá, hogy ne lenne kifizetődő az olykor akár több mint 20 tagú együttes is.

Magyarországon is hasonló trend figyelhető meg, kisebb különbséggel: A rock műfaj még mindig népszerű, melynek valószínű, hogy nem kicsit ágyaztak meg a 2010-es év fordulóján igazán jól menő alternatív zenekarok, mint a Péterfy Bori & The Love Band, a Kiscsillag, a Quimby vagy a Magashegyi Underground. Így népszerűek ugyan olyan bandák most is, mint a Carson Coma, Platon Karataev és a Bagossy Brothers Company, de stadiont megtölteni háromszor Azahriah tudott. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legutóbbi kutatása szerint is a leghallgatottabbak között szólóban olyan rap előadók szerepelnek mint Ekhoe, Dzsúdló, Desh és Manuel.