Látványos spirál jelent meg az égbolton, egy SpaceX rakéta okozhatta a nem mindennapi jelenséget

2025-03-24 22:13:00 CET

Látványos spirál jelent meg az égbolton Budapesten és Magyarország más pontjain több, időjárással foglalkozó Facebook-oldal képes beszámolója szerint.

A kommentelők azonnal mepgróbálták megfejteni, miről is lehet szó pontosan. A jelenség persze nem új, valószínűleg az Elon Musk tulajdonolta SpaceX tevékenységéhez köthető. Két éve járta be a sajtót egy nagyon hasonló spirál, azt a SpaceX rakétája "rajzolta fel". A rakéta ugyanis a kilövés után kiengedte az üzemanyagot, ami megfagyott, majd a Nap is megvilágította, így jött létre a különös látvány.

Az Alaszkai Egyetem Fairbanks Geofizikai Intézetének kutatója, Don Hampton asztrofizikus akkor azt mondta, ez a jelenség alapvetően akkor tud előfordulni, ha a Földön éjszaka van, a rakéta által kiengedett és a megfagyott üzemanyagot a Nap megvilágítja.

Úgy tudni, most a SpaceX Falcon 9-es rakétáját indították el a Cape Canaveral Űrközpontból, fedélzetén az NROL-69-es műholddal. Ennek a kiengedett üzemanyagára lehettek figyelmesek a magyarországi fotók készítői.