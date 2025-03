Magyar Péter szerint már 100 ezren töltötték ki a nem hivatalos népszavazásukat

szavazás;népszavazás;Magyar Péter;TISZA Párt;

2025-03-25 08:56:00 CET

„Kevesebb mint egy nap alatt már több, mint 100 ezren szavaztatok személyesen és online a Nemzet Hangja népszavazáson” – jelentette be Magyar Péter kedd reggel a Facebook-oldalán.

Posztjában azt írta, „hiába követ el mindent a hatalom: fizikai erőszakot, túlterheléses támadást az informatikai rendszer ellen, a TISZA önkénteseinek megbírságolását és propaganda hazudozását, a magyar emberek nem félnek.” Majd megismételte korábbi ígéretét, hogy április 11-ig minden telepelülésre eljutnak.

Egy-két óra alatt több mint tízezren szavaztak, az előzetes regisztrációt pedig több százezren töltötték ki a Tisza Párt nem hivatalos népszavazásának első napján. A Tisza Párt sok ezer aktivistája több száz településen az utcán van – mondta hétfő reggeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter.

Az ellenzéki politikus még a március 15-i ünnepi beszédében jelentette be, hogy A nemzet hangja néven nem hivatalos népszavazást indít. „Jogi értelemeben ma Magyarországon nem lehet valódi népszavazást tartani, mert fideszes bábokból áll a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) is, sőt, a Kúriával és az Alkotmánybírósággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek” – adott magyarázatot arra, miért indítja útnak a kezdeményezést.

A Népszava kérdésére, hogy saját Kubatov-listát akar-e építeni a Tisza Párt a regisztráción megadott adatokból, úgy válaszolt: nem állami támogatásból, hanem egyéni felajánlásokból csinálják meg. „Innentől fogva teljesen mindegy, hogy mire használjuk fel a pénzt, amíg minden jogszabályt betartunk, nálunk nincsenek illegális listák, az adatokat megfelelően kezeljük és tároljuk” – fogalmazott. Szerinte azzal nincs gond, ha egy párt kapcsolatot akar tartani a támogatóival, a probléma, ha ezt illegálisan teszi.