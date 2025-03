Hiába lenne mindenkinek jó, még mindig nem lehet patikákban oltást kapni

Magyarország;gyógyszertár;védőoltások;

2025-03-26 05:50:00 CET

A fórumon Süle András, a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezetének leköszönő elnöke beszélt arról, hogy a Covid-világjárvány óta egyre több olyan ország van, ahol közforgalmú gyógyszertárakban is lehet bizonyos oltásokat beadatni. Mint mondta, az Európai Unió országaiban napi 46 millió gyógyszerész-beteg találkozó zajlik és ott, ahol a gyógyszerészek is részt vesznek a vakcinációban, növekszik az átoltottság.

A világban jelenleg 39 országban van lehetőség patikai oltásra, ebből 15 európai uniós ország, valamint az Egyesült Királyság is köztük van. Járvány esetén pedig kifejezetten gyorsan képesek reagálni a gyógyszertárak - sorolta a lehetőség előnyeit. A szakember két kutatást is idézett: ezek azt mutatták, hogy ott, ahol a patikákban is oltottak, csaknem harmadával nőtt az átoltottság, az influenza elleni vakcinát pedig 24 százalékkal kértek többen. Az elemzésekből az is kiderült, hogy az orvosi rendelők, illetve ellátóhelyek környékén lévő gyógyszertárakban a legnépszerűbbek a patikai oltások. Az eseményen jelenlévő, Mészner Zsófia gyermekgyógyász, infektológus, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója hozzátette azt is, hogy a háziorvos "kapuőri" szerepe nem veszne el, hiszen a védőoltások indokoltságáról ő dönt és írja fel a páciensnek.

A hazai gyógyszertárakban a tervek szerint kizárólag a felnőtteknek adható nem kötelező vakcinák jöhetnek szóba, és ezek is csak ott lennének elérhetők, ahol vállalják a beadás személyi, tárgyi, infrastrukturális feltételeit. Így például egyebek mellett az érintett patikában szükség lenne képzett, oltó gyógyszerészre, továbbá a vakcina beadásához külön helyiségre. A szolgáltatás díjköteles lenne.

A lehetőségre a szakmai kamarai is évek óta vár. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Népszavának januárban adott interjúban elmondta: a kamara először 2015-ben kérte a szaktárcát, hogy a patikák részt vehessenek az influenza elleni védőoltások beadásában. Akkor azt válaszolták, hogy nem időszerű, és a patikákban történő vakcinációt az akkori orvosi kamara sem támogatta. A Covid-járvány elején újra szóba került a kérdés, hogy a gyógyszerészek készek lennének a feladatra megfelelő jogszabályi körülmények között, ám a téma ismét lekerült napirendről. A Covid-járvány vége felé Müller Cecília országos tiszti főorvosnál ismét kezdeményezte a kamara a patikai oltások lehetőségét. Ő akkor rábólintott, megkezdődött a patikai vakcinációs irányelv kidolgozása. Hozzátette: a kamarának van is egy felmérése, amely szerint a gyógyszertárak jelentős hányada szeretne részt venni a programban. Van olyan patika is, ahol a feladathoz kisebb építészeti átalakításokra lenne szükség, azt ugyanis meg kell oldani, hogy az oltás beadását követő 5-10 percben le tudják ültetni a pácienst. Ezzel együtt is sok száz gyógyszertár várja a szezonális vakcinák beadásához szükséges feltételekről szóló jogszabályt – mondta Hankó Zoltán.