Héják helyett balfácánok – Donald Trump még védi a nemzetbiztonsági tanácsadóját, aki egy újságírót is meghívott a titkos amerikai kormányzati chatszobába

Hatalmas biztonsági rés keletkezett az amerikai védelmi minisztérium és a nemzetbiztonságért is felelős csúcsvezetők kommunikációjában a jemeni húszi milíciák elleni támadás tervezésekor. A burleszkjelenetbe illő szituációt az okozta, hogy Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó tévedésből meghívót küldött a The Atlantic politikai magazin főszerkesztőjének is a titkos kabineti egyeztetésre. A csoport üzeneteit láthatta és hozzá is szólhatott a beszélgetésekhez a többi között Pete Hegseth védelmi miniszter, JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó, Tulsi Gabbard titkosszolgálatokat irányító miniszter, John Ratcliffe CIA-igazgató és Susie Wiles fehér házi kabinetfőnök is – valamint Jeffrey Goldberg, a The Atlantic főszerkesztője.

Az újságíró sokáig el sem hitte, hogy nem valami dezinformációs akció vagy tréfa áldozatává vált. A nyitva hagyott kommunikációs ablakon kvázi politikai voyeurként láthatott bele a Trump-adminisztráció belső köreinek vitáiba. Egyszer JD Vance azt részletezte, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi forgalmának mindössze 3 százaléka halad át (az 1600 kilométerre északkeletre kezdődő) Szuezi-csatornán, míg az EU ugyanezen mérlege 40 százalék. Komoly veszélye van annak, hogy a közvélemény nem fogja érteni, miért kell a támadás. Az alelnök szerint a legmeggyőzőbb indok az akcióra, hogy üzenetet küldjenek vele.

A szombati támadás során az amerikai haditengerészet a Vörös-tengeren tartózkodó hajókról lőtte a húszi lázadók bázisait, kulcsfontosságú célpontokat. A jemeni főváros, Szanaa mellett a Szaúd-Arábiával határos Szaada tartományt is légicsapások érték. A húszik által vezetett jemeni egészségügyi minisztérium jelentése szerint a támadásban legkevesebb 101 személy megsérült, 31-en pedig életüket vesztették.

A „Houthi PC Small Group” nevű Signal-chatszoba nevében a principalt jelző PC arra enged következtetni, hogy a Trump-adminisztráció legmagasabb rangú tagjai egyeztettek zajlott az Irán által támogatott jemeni húszi lázadókkal elleni katonai válaszlépéssel kapcsolatban. A síita húszik a Hamász 2023. október 6-i Izrael elleni támadása óta lövik rakétákkal Izrael területét a Palesztin állam melletti szolidaritásuk jeléül, illetve a világkereskedelemben kulcsfontosságú Ádeni-öböl nemzetközi hajóforgalmát is folyamatosan veszélyeztetik.

Az incidens több kérdést, sőt, tulajdonképpen csak kérdéseket vet fel. Csak az egyik, hogy a védelmi miniszter és stábja miért folytat egy küszöbönálló amerikai katonai akció részleteit érintő beszélgetést egy civilek által is letölthető, aránylag könnyen feltörhető applikációban, miként oszthatja meg a támadás pontos idejét, célpontjait, az abban használt fegyverek megnevezését tartalmazó információt a Signalen, és ami a legfontosabb: miként kaphat valós idejű betekintést – kérése vagy tudta ellenére – egy ilyen üzenetváltásba merő véletlenségből egy újságíró

Donald Trump elnök az NBC-nek adott telefonos interjúban kiállt a nemzetbiztonsági tanácsadója mellett. Mike Waltz tanult a leckéből, és jó ember – fogalmazott az amerikai elnök, megjegyezve, hogy az újságíró jelenléte nem befolyásolta a jemeni milíciák elleni akciókat. Arra az újságírói kérdésre, miszerint miként keveredhetett Goldberg a miniszteri szintű kabineti tagoknak fenntartott chatszobába, röviden csak annyit válaszolt, hogy a Mike Waltz stábjához tartozó egyik asszisztens csatolhatta az újságíró telefonszámát a beszélgetés címzettjeihez. Donald Trump az elmúlt két hónap egyetlen botlásának nevezte az esetet, ami ráadásul szerinte nem is bizonyult komoly ügynek.

Mike Waltz a maga részéről kedden annyit mondott, vállalja a felelősséget, a Sugnalon ő hozta létre a chatszobát, amelybe sikerült meghívót küldenie Jeffrey Goldbergnek. Magyarázata szerint – idézi az AP – valaki mást akart meghívni az azonosító számmal, a The Atlantic főszerkesztője pedig valamiért nem a saját nevén jelent meg. – Hibáztunk. Megyünk előre – próbálta meg elintézni az ügyet. Azt, hogy Jeffrey Goldberg helyett kit akart meghívni a chatszobába, nem árulta el.

A CNN megkérdezte az előző, Biden-adminisztráció közlekedési miniszterét, aki maga hat évet töltött el a haditengerészet tartalékosaként, hogy miként értékeli ezt a biztonsági hibát. Pete Buttigieg sokkolónak nevezte az esetet, amely rögtön két kérdést is felvet: mi lett volna, ha az üzenetek egy kínai nagykövet vagy egy orosz béketárgyalásért felelős megbízott telefonján landolnak, illetve hány esetben fordulhatott elő korábban hasonló baklövés.

Hillary Clinton korábbi külügyminiszter az X-en osztotta meg a The Atlantic cikkét az „ugye most vicceltek” kommentárral. Adam Kinzinger, korábbi illinoisi képviselő és politikai szakkommentátor viccesebb kedvében volt, az 1944-es normandiai partraszállást megelőző egyeztetést örökítette meg telefonos sms-ek formájában, miszerint június 6-án remek idő ígérkezik, a D-napot pedig Overlord hadműveletként fogják nevezni a félreértések elkerülése végett. A biztonság kedvéért – írta – Ar­thur Tedder helyettes vezérkari főnök és Bernard Montgomery, a szövetségi szárazföldi csapatok főparancsnoka is rábólintott a képzeletbeli (és elképzelhetetlen) üzenetváltásra.

Nehéz megmondani, mekkora súlya van

A The Atlantic főszerkesztőjéről fontos tudni, hogy felelősen bánt az ölébe hullott lehetőséggel, nem osztotta meg a nyilvánossággal a legkényesebb műveleti információkat, amelyekről Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó számolt be az írott párbeszéd során munkatársainak – hívta fel a figyelmet a Népszava kérdésére Csizmazia Gábor Amerika-szakértő, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. A másik fontos elem – tette hozzá –, hogy Jeffrey Goldberg korábban már írt egy hosszú elemzést a lapban az általa közelről ismert Obama-doktrínáról, majd egy jóval rövidebbet a Trump-adminisztráció külpolitikájáról is. Utóbbival kiváltotta a Republikánus Párt trumpista szárnyának haragját.

Az ügyben párhuzamot lehet vonni a Hillary Clinton 2009–2012 között külügyminiszterségével kapcsolatos hasonló szivárgással, amely a 2016-os elnökválasztási kampányban robbant. Akkor Hillary Clinton a magáncímét használta munkájához a külügyminiszteri e-mail-fiókja helyett. A WikiLeaks szerint így mintegy 58 ezer e-mail szivároghatott ki. A republikánus oldal ezt politikai munícióként használta fel, és – bizonyítékok nélkül – összefüggésbe hozta három amerikai diplomata halálával, akik a líbiai Bengáziban lévő nagykövetség 2012-es ostrománál vesztették életüket.

Titkos üzenet, száll a széllel

A Signal applikáció itthon akkor válhatott szélesebb körben is ismertté, mikor Gyurcsány Ferenc a 2022-es ellenzéki vereség után kitette Márki-Zay Pétert a kampány idejére létrehozott „Elnökök” elevezésű Signal-csoportból – derítette ki annak idején a Direkt 36. Nem véletlen, hogy mind a magyar ellenzék, mind az amerikai csúcsvezetés ezt a chatprogramot választotta. Ebben az applikációban ugyanis az üzenetek, hang- vagy épp videóhívások a két végpont között titkosítottak. Ez azt jelenti, hogy csak az férhet hozzá a tartalomhoz, aki küldi és aki fogadja, vagyis még a szolgáltató sem tudja elolvasni az appon keresztül zajló beszélgetéseket.

Ennek ellenére a Fehér Ház csúcsvezetése több ponton is törvényt sértett azzal, hogy a zárt kormányzati hálózat helyett a Signalt használta. Noha a program elvileg titkosított, a hozzáférés azért nem lehetetlen. Az általunk megkérdezett szakértő szerint azért, mert

egy telefont ettől még simán fel lehet törni, akkor pedig mindegy, hogy titkosított vagy nem titkosított üzenetküldő applikáción kommunikál.

Az itthon is nagy vihart kavaró, izraeli fejlesztésű kémszoftver, a Pegasus erre például kiválóan megfelel. Noha az amerikai csúcsvezetésnek feltehetően biztonságos a telefonja, mégis előfordulhat, hogy hozzáférnek, akár egy nyilvános wifihálózatra való csatlakozás miatt. Bár a szakértő hozzátette, általában nem a technológiával, sokkal inkább az emberi figyelmetlenséggel szokott probléma lenni. Ahogy ezt a mostani példa is alátámasztja.

A Signal a titkosításon felül arra is jó, hogy a használója úgynevezett eltűnő üzeneteket állítson be, vagyis a beszélgetés egy választott idő után köddé válik. Ezzel pedig az amerikai fejeseknek újabb törvényt sikerült megszegniük, hisz az amerikai adminisztráció tagjainak minden feljegyzését, beleértve a chatváltásokat is, meg kell őrizniük.