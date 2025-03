Őrizetbe vették az AFP hírügynökség tüntetésekről tudósító fotósát Törökországban

bíróság;újságíró;tüntetések;Törökország;őrizetbe vétel;tudósító;AFP;

2025-03-25 22:18:00 CET

Őrizetbe vették Törökországban az Agence France-Presse fotóriporterét, Yasin Akgult az isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu letarztatása miatti tiltakozásokkal kapcsolatos nyomozás részeként – közölte kedden a török ​​újságíró-szakszervezet a Reuters-szel. A londoni központú nemzetközi hírügynökség által megismert határozat szerint a bíróság úgy döntött, hogy Yasin Akgult börtönben tartják a tárgyalásig azzal a váddal, hogy illegális találkozókon és felvonulásokon vett részt, és a hatósági figyelmeztetés ellenére sem távozott önként.

A szakszervezet szerint Akgul egyike volt annak a hét újságírónak, akiket a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett. Akgul és ügyvédei védekezésük során azt mondták, hogy újságíróként tudósított a tüntetésekről, és szabadlábra helyezését kérte, ahogy azonnali szabadon bocsátást követelt Fabrice Fries, az AFP elnök-vezérigazgatója is.

A törökországi helyzetről, az isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu múlt szerdai őrizetbe vétele óta tartó tüntetéshullámról és rendőri erőszakról lapunk is beszámolt, a korábbi keddi adatok szerint a több mint 1133 őrizetes száma estére Ali Yerlikaja belügyminiszter közlése szerint már 1418-ra nőtt, közülük 478-at már bíróság elé is állítottak. Ennek ellenére az isztambuli tüntetők kitartanak, kedden is úgy nyilatkoztak, hogy a hosszú távú patthelyzetre is felkészültek, és arra is, hogy akár több akciójuk és összetűzésük is lesz a rendőrséggel. Ezzel akarják megcáfolni Recep Tayyip Erdogan török elnököt, aki azt mondta, „a tiltakozók műsora” hamar véget ér.