Ez volt a hetedik éjszaka, újra tüntettek az Erdogan-rezsim ellen Törökországban

tüntetés;Törökország;Ekrem Imamoglu;

2025-03-26 07:57:00 CET

Isztambulban kedd este is tüntettek Ekrem Imamoglu polgármester letartóztatása miatt. Az ellenzék felhívására immár hetedik egymást követő éjszaka jelentős tömeg gyűlt össze a városháza előtt. A tüntetőknek az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője, Özgür Özel tartott beszédet, aki a többi között beszámolt arról, hogy kedden meglátogatta a börtönben Ekrem Imamoglut. Több ezer diák vonult fel egy olyan városrészben is, amelynek polgármesterét szintén letartóztatták, Ekrem Imamoglu mellett ugyanis két isztambuli negyed első emberének a csuklóján is bilincs kattant korrupció és terrorista kapcsolatok vádja miatt. Mindhárman a Marmara nevű fegyházban töltik a letartóztatásukar, ahol a politikai foglyok raboskodnak.

A közkeletű gyanú szerint az egész egy leszámolási kísérlet, amelyben Recep Tayyip Erdogan elnök rezsimje félre akarja állítani a pártja, az Igazság és Fejlődés (AKP) fő politikai riválisnak számító Ekrem Imamoglut.

A török média felvételei szerint a fővárosban, Ankarában is diákok ezrei vonultak fel.

Ali Yerlikaya belügyminiszter közlése szerint keddig már 1418 embert vettek őrizetbe, akiket azzal vádolnak, hogy részt vettek a múlt hét óta betiltott tüntetéseken Isztambulban, Ankarában és Izmirben, Törökország három legnagyobb városában. Kedden 979 tüntető volt rendőrségi őrizetben, 478 embert pedig bíróság elé állítottak Egy isztambuli bíróság kedden elrendelte hét török újságíró - köztük az AFP egyik fotósa előzetes letartóztatását is illegális gyűléseken való részvétel vádjával.

Az Egyesült Államok kedden aggodalmát fejezte ki a törökországi letartóztatások és tüntetések miatt, miután Washingtonban találkozott az amerikai diplomácia vezetője és török kollégája. „A külügyminiszter aggodalmát fejezte ki a közelmúltbeli törökországi letartóztatások és tüntetések miatt” - derült ki az amerikai külügyminisztérium Marco Rubio és Hakan Fidan találkozója után kiadott közleményéből.