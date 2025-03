Baranyi Krisztina a Fővárosi Közgyűlésben: Orbán Viktor olyan útra lépett, amelynek a túloldalán már Oroszország van

Budapest;rendőrség;Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;Budapest Pride;Baranyi Krisztina;

2025-03-26 11:16:00 CET

„Moszkvában 19 évvel ezelőtt betiltották a Pride-ot, három éve a még megmaradt szabadságjogokat is felszámolták. Ismerős forgatókönyv.

Azt még nem tudni, hogy Orbán Viktor meddig jut el a diktatúrához vezető úton, de a Pride betiltásával olyan útra lépett, amelynek a túloldalán már Oroszország van.

Ezért kell keményen beleállni a szabadságjogok eltiprását jelentő Pride-ügybe – ismét erősen indított Baranyi Krisztina a Fővárosi Közgyűlés márciusi ülésének első felszólalásában. Ferencváros polgármestere korábban a leggyávább főpolgármesternek nevezte Karácsony Gergelyt, aki nem akarta napirendre venni a Pride melletti kiállást szorgalmazó előterjesztését.

Még napirendi vitában Molnár Dániel a Tisza Párt képviseletében előbb elmondta, hogy nincs kérdés: a Fidesznek a megfigyelő állam kiépítése a célja, minden más csak porhintés. De nem játszhatunk mindig a kormány forgatókönyve szerint, ezért a párt nem fogja támogatni a fenti javaslatokat. Később Ordas Eszter tiszás frakcióvezető hosszan beszélt arról, hogy kiállnak mindenkiért, ezért is indították a népszavazást. Ezt Szepesfalvy Anna (Fidesz) az orruk alá is dörgölte, aki piramisjátéknak nevezte a Tisza népszavazás-kezdeményezését.

Barabás Richárd Párbeszéd-Zöldek képviselő válaszul elmondta, hogy érti ugyan a Tisza a politikai taktikáját, de a budapestiek nagyon láthatóan kifejezték a véleményüket kedden, hiszen négy hidat is lefoglaltak. Vagy szabadok vagyunk, vagy nem.

Szécsényi Dániel (Fidesz) szerint az ellenzék nem akarja érteni, miről van szó valójában. A szokásos kormánypárti narratívát felmondva a Pride betiltását gyermekvédelmi kérdésnek minősítette.

Niedermüller Péter ( DK) erzsébetvárosi polgármester kérésére elhalasztották a kerületben kialakítandó gyalogosbarát forgalmi rend bevezetésére vonatkozó javaslatot. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője ezt erősen sérelmezte, különös tekintettel arra, hogy a hétfői bizottsági szavazáson még a DK is támogatta a VII. kerület belső részeinek forgalomcsillapítását.

A napirend előtt vitában ismét előkerült a lomtalanítás ügye, a MOHU a nagy ellenállás hatására visszalépett a gyűjtőpontos lomtalanítási tervétől, helyette Keszthelyi Dorottya (DK) képviselő megfogalmazása szerint retorziós lomtalanítást végez, amikor a lomok elhordása után a kerületi önkormányzatokra bízza a takarítást. A XIII. kerületi önkormányzatnak 50 millió forintjába került a lomtalanítás előtti közterületi állapotok visszaállítása.

A Fővárosi Közgyűlés első napirendi pontként Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány beszámolóját hallgatta meg, akinek a politikai balhékról ismert, a tegnapi dunai fürdőzést szerencsésen megúszó és a közgyűlésben a múltkori zavarkeltés után ismét feltűnő Szabó Bálint kiabált be a hallgatóság soraiból.

A budapesti bűnözési helyzetről elmondta, hogy csökkent az emberölések, testi sértés és a garázdaság száma. A lakásbetörések száma soha nem látott mélypontra süllyedt. Nőtt viszont a lopások, járműfeltörések száma. Nagyon megugrott a csalások száma, különös tekintettel az online térben elkövetett esetekre. Arra is kitért, hogy a fővárosi rendezvényeknek tavaly alig 1 százalékát tiltották be, miközben minden napra tíz rendezvény jutott. Karácsony Gergely megköszönte a BRFK munkáját és a fővárossal való kiváló együttműködést. A főpolgármester kiemelte a közúti balesetek számának erőteljes csökkenését. A képviselők egymás után köszönték meg a rendőrök munkáját, majd szépen elsorolták kéréseiket is.

A Fidesz a szép korúak nagyobb védelmét és a kábítószer-terjesztés felszámolását kérte, a Tisza a rendőri állomány megtartásának fontosságát hangoztatta. Keszthelyi Dorottya (DK) megemlítette, hogy a fővárosi kerületek összesen több százmillió forinttal támogatják a fővárosi rendőrök munkáját. A gyülekezési törvény módosításával kapcsolatban arra kérdezett rá, hogy beszerezték-e már az arcképfelismerő rendszert, amit a kormány be akar vetni a Pride ellen. Másrészt a nők elleni erőszak elleni fellépés hatékonyságának javítását kérte, mert jelenleg minden héten meghal egy nő családon belüli erőszak következményeként. Béres András óbudai alpolgármester a tűzijáték ellen érvelt, Baranyi Krisztina a helyi lőtér engedélyének visszavonásáért lobbizott. Döme Zsuzsanna a kétfarkú kutyák nevében a drogprevenció fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy ez nem a drog népszerűsítését jelenti. „Nem akarnak LSD-t csempészni az ivóvízbe” – biztosított mindenkit. A Podmaniczky Mozgalom az állatvédelmet, a közösségi közlekedés biztonságának javítását emelte ki.

„Nem rendelkezem felhatalmazással, hogy az áprilisban életbe lépő gyülekezési törvényhez kapcsolódóan az arckép felismerő rendszerek beszerzéséről, illetve használatáról a rendőrség nevében beszéljek” – válaszolta Terdik Tamás főkapitány, majd hozzátette: 2015 óta van erre törvényi rendelkezés. A felvetésekre válaszolva a főkapitány elmondta, hogy szorosabbra szeretnék húzni a Patent Egyesülettel a kapcsolatot a családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében. A kábítószer piacról való eltüntetése utópisztikus célnak tűnik szerinte, de a rendőrség mindent megtesz ennek érdekében. Elsődlegesen nem a drogfogyasztókkal, hanem a terjesztőkkel szemben lépnek fel. Utóbbiakkal szemben záró toleranciát hirdettek. A tűzijátékokra vonatkozó önkormányzati döntések hatékonyságának növelésében együttműködnek. A ferencvárosi lőtér valóban komoly probléma, szakértőkkel ellenőrizték a határérték túllépést, de eddig nem tapasztaltak ilyet. Az utasbiztonság érdekében együttműködnek a BKK rendészettel.