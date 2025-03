Oroszország már a belügyeibe való beavatkozással vádolja Romániát

Oroszország;USA;Románia;

2025-03-27 16:00:00 CET

Az orosz állami duma belügyekbe való külföldi beavatkozást vizsgáló bizottsága továbbította a főügyészségnek és az orosz külügyminisztériumnak a román hatóságok Orosz Föderációval szembeni ellenséges tevékenységéről szóló anyagokat - jelentette be kedden az orosz törvényhozás nemzetbiztonsági és korrupcióellenes bizottságának elnöke, Vaszilij Piszkarev. A TASZSZ hírügynökség idézte a bizottság Telegram-csatornáján közzétett indoklást : „A bizottság tanulmányozta a román parlamentben nemrég tartott »Fekete-tenger: a biztonságos és stabil Európa jövőbeli határa« című fórum anyagát, amelyen egy Oroszországban betiltott terrorszervezet képviselői is részt vettek. ... Az összegyűjtött anyagokat továbbítottuk az Orosz Föderáció Főügyészségének jogi értékelés és döntéshozatal céljából, a törvényeinkkel összhangban, valamint az orosz külügyminisztériumnak, hogy politikai és diplomáciai választ adjon a román hatóságok ellenséges fellépésére, amelyek parlamenti platformot biztosítottak a terroristáknak, hogy provokációkat hajtsanak végre hazánk ellen”.

Akár április tréfa is lehetett volna, ha néhány nappal később áll elő az orosz törvényhozás ezzel a lépéssel. Mint ismert, az orosz-ukrán háború kitörése óta amúgy is feszült orosz-román államközi viszony az utóbbi hónapokban mélypontra süllyedt, miután a román alkotmánybíróság december 6-án orosz állami beavatkozásra hivatkozva érvénytelenítette a november 24-i elnökválasztás első fordulóját és új választást rendelt el. Az új voksolást május 4-18-án rendezik meg Romániában. A Moszkva által - többek között a TikTokon - segített Călin Georgescu valamint a tavaly is eltiltott, oroszpárti, Ukrajna feldarabolásának szükségességét hangoztató Diana Șoșoacă EP-képviselő jelöltségét ezúttal sem engedélyezte a taláros testület. Oroszország tagadja, hogy beavatkozott volna a román választásokba, de a döcögve indult, ámde idővel gyorsuló nyomozás sorra világítanak rá a Georgescu mögötti holdudvar és Moszkva, illetve a Wagner-zsoldosok és Ramzav Kadirov csecsen elnök-hadúr elitegysége közötti kapcsolatokra. A házkutatások során jelentős fegyverarzenál, valuta milliók és arany került a román hatóságok birtokába. A Kreml az utóbbi időben többször „aggodalmát” fejezte ki a román demokrácia és emberi jogok megsértése miatt, jelezve, hogy Georgescu nélkül nem tekinthető szabadnak a májusi voksolás. (Emlékeztetőül - Oroszországban évtizedek óta nem volt szabad és tisztességes választás, az ellenzéki szereplőket kezdetben csak különböző ürügyek mentén eltiltották, majd bebörtönözték őket, Borisz Nyemcovot a Kreml mellett lőtték agyon, Alekszej Navalnij egy szibériai büntetőlágerben lett a Putyin rezsim áldozata. Minden még életben lévő orosz ellenzéki politikus, aktivista vagy börtönben ül vagy emigrációra kényszerült.)

Az orosz duma nem nevezi meg azt Oroszországban terrorcsoportnak minősített szervezetet, amelynek részvételét kifogásolja a március 19-én, a román parlamentben megrendezett Fekete-tenger konferencián. A digi24 román hírportál szerint azonban a Posztorosz Szabad Nemzetek Fórumáról van szó. Moszkva azt is kifogásolja, hogy a rendezvényen olyan Oroszország területi integritásának megsértésére irányuló, „ egy agresszív háború kirobbantására” alkalmas felhívások hangzottak el „köztük külföldi ügynökök részéről is”, akik Oroszország katonai vereségét és független államokra való feldarabolását sürgették.

A Lengyelországban bejegyzett szervezet az orosz tagköztársaságok őshonos, függetlenségre vágyó népeinek emigrációra kényszerült képviselőit tömöríti. Ők valóban az Orosz Föderáció szétesését és saját népeik függetlenségét szeretnék elérni. A szervezet egyik létrehozója Oleh Magaletsky ukrán üzletember (a másik az egykori orosz duma képviselő, Ilja Ponomarjov) többek között arra figyelmeztetett, hogy Oroszország, Európa utolsó gyarmatosító birodalmaként megpróbálja elfoglalni egész Kelet-Közép-Európát. Magaletskyt külföldi ügynökként tartja számon Oroszország, a szervezetet tavaly nyilvánították terrorszervezetnek. Ugyancsak a Kreml feketelistáján szerepel Pavel Mezerin szentpétervári politikai szakértő, Ivan Kulenko a cseljabinszki (dél-uráli régió) blogger és aktivista, és Ahmed Zakajev, az Icseri Csecsen Köztársaság miniszterelnöke, ők szintén részt vettek a bukaresti konferencián. Moszkva ezért állítja, hogy Románia „parlamenti platformot biztosított terroristáknak, hogy provokációkat hajtsanak végre” Oroszország ellen, amit nem hagynak válasz nélkül az orosz hatóságok.

A tavalyi román elnökválasztás érvénytelenítése miatt az új amerikai adminisztráció is a legmagasabb szinten fejezte ki rosszallását, Călin Georgescu mellett JD Vance alelnök, Elan Musk és befolyásos amerikai republikánus influenszerek is kiálltak. Amint lapunk hétfői számában is jeleztük, a Trump-adminisztráció a frissen megszerzett román vízummentesség felfüggesztésére készül, a keddi washingtoni bejelentés szerint a vízummentesség „időszakos”, de nem meghatározott idejű felfüggesztéséről van szó. Ezzel egyidőben zajlottak Szaúd-Arábiában zajló orosz-amerikai béketárgyalások.