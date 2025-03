A strasbourgi bírósághoz fordul a szuverenitásvédelmi törvény miatt a Transparency International

Emberi Jogok Európai Bírósága;Transparency International Magyarország;szuverenitásvédelmi törvény;

2025-03-26 15:05:00 CET

A szuverenitásvédelmi törvény miatt panaszt nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) a Transparency International (TI) Magyarország – írta szerdai, lapunkhoz is eljuttatott közleményében a szervezet. Egyben leszögezte, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó jogszabály súlyosan sérti a véleménynyilvánítás szabadságához, a tisztességes hatósági, illetve bírósági eljáráshoz, és a jogorvoslathoz fűződő, az Alaptörvény mellett az Emberi Jogok Európai Egyezménye által is védett, alapvető jogokat.

A TI Magyarország még 2024. nyarán az Alkotmánybírósághoz fordult, és a tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz, valamint a szólás és véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alapvető jogok sérelme miatt kérte a szuverenitásvédelmi törvény érintett rendelkezéseinek a megsemmisítését. Mindezt azután tette, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal „egyedi – átfogó jellegű – vizsgálatot” indított ellene. A szervezet kiemelte, a hivatal létrejöttét és működését, valamint az ellene indított eljárást összeegyeztethetetlennek tartja az Alaptörvénnyel.

Az Alkotmánybíróság – idézte fel a közlemény – jóformán rekordgyorsasággal utasította el az alkotmányjogi panaszt. Megállapította, hogy közigazgatási hatáskör gyakorlására és jogkövetkezmény (szankció) alkalmazására irányuló lehetőség hiányában a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem tekinthető közigazgatási hatóságnak. Márpedig – az Alkotmánybíróság szerint –, ha a Szuverenitásvédelmi Hivatal „jelentései nem minősülnek sem hatósági, sem más közigazgatási döntésnek”, akkor „azokkal szemben jogorvoslatot sem szükséges biztosítani”. Emiatt az AB nem találta alapjogsértőnek azt, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárásával és a jelentéseiben foglalt állításokkal szemben nem lehet bírói úton jogorvoslattal élni.

„Mivel a magyarországi lehetőségek kimerültek, a TI Magyarország az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Azt kérjük a strasbourgi testülettől: mondja ki, hogy a szuverenitásvédelmi törvény alapjogokat sért, és állapítsa meg, hogy a törvény nyomán nem érvényesülnek a TI Magyarország véleménynyilvánításhoz és jogorvoslathoz fűződő egyezményes jogai”

– írta közleményében a szervezet. A TI Magyarországot az eljárásban a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviseli.