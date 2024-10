- Káros, dezinformáción alapuló befolyásoló tevékenységet folytat a Transparency International – állapította meg „átfogó jellegű” vizsgálatában a Lánczi-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal

Transparency International;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-10-14 14:28:00 CEST

„A Transparency International Magyarország Alapítvány (TIM) finanszírozásának, tevékenységének és kapcsolati hálójának áttekintése alátámasztja, hogy a vizsgált szervezet egy több mint harminc éve működő globális lobbihálózat részeként, a hálózat mögött meghúzódó nagyhatalmi érdekek mentén fejti ki politikai nyomásgyakorló tevékenységét” – ezt állapította meg a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal, miután lezárta „egyedi” és „átfogó jellegű” vizsgálatát a közélet tisztaságáért dolgozó civil szervezet tevékenységével kapcsolatban.

Lánczi Tamás hivatala az erről szóló közleményében fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Transparency International (TI) nevű „hálózatot” az Amerikai Egyesült Államok érdekeit képviselő Világbank hozta létre, hogy „érvényesítse” stratégiai célkitűzéseit.

„A TIM külföldi állami finanszírozás bevonásával végzi tevékenységét. A szervezetet működtető nemzetközi hálózat fő finanszírozói a Világbank legnagyobb szavazati erővel rendelkező államai, valamint az Európai Bizottság, de ott van a jelentős támogatók között a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány is. A szervezetet több mint 80 százalékban külföldi forrásokból működtetik” – hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Majd leszögezte, hogy szerinte

a TIM mögött meghúzódó nemzetközi hálózat által tematizált „átláthatóság”, „korrupcióellenesség” fogalmai nem a közélet tisztaságát, a piaci résztvevők közötti kiegyenlített versenyt szolgálják, hanem az amerikai gazdasági és politikai érdekek érvényesítésének fegyverei.

Sőt, úgy vélte, hogy a Transparency International „ezen témák kisajátításával” fejti ki a Magyarországra káros, „Magyarországot és a magyar állami intézményeket stigmatizáló, dezinformáción alapuló befolyásoló tevékenységét”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal ezt követően hosszan fejtegette, mire jutott a korrupció-érzékelési indexet vizsgálva. Szerinte

ez a hálózat és az annak szabályai, céljai mentén működő szervezet „fő fegyvere”, amelyet „a TI-t finanszírozó és/vagy vele együttműködő szervezetek, illetve maga a TI is képes érdekei szerint manipulálni”.

ez és ennek felhasználása a dezinformáció minden formai kellékével rendelkezik, dezinformációnak tekinthető, mivel alkalmas arra, hogy valótlan állításokat igaznak tüntessen fel.

módszertana manipulatív, ami a korrupció-érzékelési indexet alkalmassá teszi arra, hogy azzal országok nemzetközi megítélését befolyásolják.

a TIM ennek a tudományosnak álcázott felmérésnek a kommunikációjával próbálja Magyarországot és a magyar államigazgatási szerveket rossz színben feltüntetni.

Lánczi hivatala azt is leszögezte, hogy a civil szervezet „az Európai Bizottságnak készített, dezinformációt tartalmazó árnyékjelentéseivel” valódi politikai, gazdasági és társadalmi károkat okoz Magyarországnak, továbbá ezek alkalmasak arra, hogy a belföldi demokratikus versenyt is befolyásolják.

„A TIM tevékenységével összefüggésben indított egyedi – átfogó jellegű – vizsgálatában a szervezet megtagadta az együttműködést, és ezt már a hivatalnak a vizsgálat megindításáról szóló megkeresésére adott első válaszában egyértelművé tette. Az ennek ellenére feltárt információk elemzése és összefüggések kiértékelése alapján a hivatal megállapította, hogy a szervezet működése nem átlátható”

– áll a közleményben.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal még júniusban rendelt el átvilágítást a közélet tisztaságáért dolgozó civil szervezetnél. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója július elején lapunknak elmondta, ha lejárató jelentés készül róluk, akkor megpróbálnak pert indítani. „Az SZH minden évben köteles általános szuverenitási kockázatértékelő jelentést készíteni. Az első ilyet június 30-ig kellett volna közreadniuk, de ennek nem látni nyomát. A mostani eljárásban viszont már egyedül a mi civil szervezetünk tevékenységét vizsgálják, aminek a végén jelentés fog készülni. Az olyan kifejezésekről pedig, mint »vizsgálat«, »jelentés«, »átfogó«, akár rendőrségi vagy ügyészségi eljárás is bevillanhatna. Abszurd, feje tetejére állított ügymenet ez, amit ha nem jelzünk külön, akkor olyan benyomás keletkezik, mintha rendes, megszokott dolgok történnének” – jelentette ki, és hangsúlyozta, hogy a procedúra még a NER alaptörvényével is ellentétes. „Egy minden előzetes gyanú, vagy kiváltó ok nélkül megindítható eljárás – mellyel szemben sem bírói, sem más jogorvoslat nem áll rendelkezésre, – nem fér össze olyan alapvető jogokkal, mint a szólás és véleményszabadság joga, vagy a tisztességes eljáráshoz fűződő jog és a hatékony bírói jogorvoslat joga. Ezeket elvek szintjén a jelenlegi alkotmány is garantálja” – tette hozzá Ligeti Miklós.

A Transparency International mellett egyébként az Átlátszó is „egyedi – átfogó jellegű – vizsgálatot” kapott a nyakába az állami szervtől.