Szijjártó Péter bejelentkezett Moszkvából, és közölte, hogy megállapodás született a magyar-orosz együttműködés fokozásáról

2025-03-26 15:55:00 CET

Moszkvából, a Vörös térről jelentkezett be egy, a Facebook-oldalán közzétett videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután szerdán tárgyalásokat folytatott az orosz kormány vezetőivel.

„Két miniszterelnök-helyettessel, két régi jó ismerőssel, az energia-területet felügyelő miniszterelnök-helyettessel, illetőleg a stratégiai, gazdasági együttműködési kérdéseket felügyelő miniszterelnök-helyettessel, valamint a sportügyi miniszterrel. És nemrégiben tárgyaltam Vlagyimir Putyin elnök külpolitikai főtanácsadójával is” – sorolta a tárcavezető.

Szijjártó leszögezte, magyar szempontból a legfontosabb kérdés most az, hogy mikor lesz béke Ukrajnában, mikor tér vissza a béke a Közép-Európai térségbe. Hozzátette, jó hír, hogy az amerikai-orosz béketárgyalások jól állnak,

„jól láthatóan mind az oroszok, mind az amerikaiak abban érdekeltek, hogy a béketárgyalások minél előbb sikerrel járjanak”.

Mint mondta, a béketárgyalások teljes mértékben egy irányba mutatnak a magyar nemzet érdekeivel abból a szempontból is, hogy megállapodás született arról, hogy nem támadják egymás energetikai infrastruktúráját. Aminek azért van nagy jelentősége – folytatta Szijjártó –, mert Oroszországból Magyarország kőolajat és földgázt is vásárol, és az elmúlt időszakban az ukránok több esetben is támadták ezt az energetikai infrastruktúrát, ennek nyomán többször is egy-egy napra leállt a kőolaj szállítása Magyarország irányába. A külügyminiszter üdvözölte, hogy született egy ötpontos lista is, amely tartalmazza azt az infrastruktúrát, amelyet most nem támadnak. Ezek közé bekerültek azok a kőolaj- és földgázvezetékek, melyek Oroszországból Magyarországra vezetnek – hangsúlyozta.

„Reméljük, hogy ez még csak egy részeredmény, és a béketárgyalások sikeresek lesznek. Mindenesetre ma arról győződhettem meg, hogy Oroszország is ezen tárgyalások sikerében érdekelt, így minden eddiginél nagyobb remény van arra, hogy egy tartós, hosszú távon fenntartható tűzszünet, illetve békemegállapodás tud majd itt létrejönni” – fogalmazott a tárcavezető.

Majd közölte,

Magyarország és Oroszország együttműködésének fokozásáról is megállapodás született, ami egyértelmű érdeke Magyarországnak, hiszen hazánk energiaellátásának biztonsága nagy mértékben függ az oroszokkal való együttműködéstől.

„Beszéljünk világosan, az orosz energiahordozók nélkül Magyarország energiaellátása nem lenne biztonságban” – szögezte le Szijjártó.

Hozzáfűzte, orosz tárgyalópartnerei ma is arról biztosították, hogy Oroszország továbbra is eleget tesz minden olyan kötelezettségének, amely a Magyarországra irányuló energiaszállításokat illeti, így hazánk energiaellátása továbbra is biztonságban van. Kiemelte, megállapodtak abban is, hogy fokozzák a gazdasági együttműködést azokon a területeket, melyeket nem érintenek a szankciók, így a mezőgazdaság és a gyógyszeripar területén a magyar vállalatok az eddigieknél is nagyobb szerepet tölthetnek majd be az orosz piacon. „Ugyanígy üdvözöltük azt, hogy a Mol egy nagyon sikeres kitermelési tevékenységet folytat Oroszországban, amely kellő alapot ad ahhoz, hogy a jövőben a Mol is növelni tudja a piaci jelenlétét” – mondta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter immár 13. alkalommal látogatott Oroszországba az ukrajnai háború kitörése óta.