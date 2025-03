Signal-botrány: Nyilvánosságra hozta a teljes beszélgetést az újságíró, akit bevettek a kormányzati chatcsoportba

botrány;Egyesült Államok;Donald Trump;Signal;J.D. Vance;

2025-03-26 15:46:00 CET

Miután a lap főszerkesztőjét hazugsággal vádolta meg a Fehér Ház, a The Atlantic szerdán közzétette annak a beszélgetésnek a képernyőképeit, amelyben a Trump-adminisztráció haditerveket osztott meg véletlenül egy újságíróval – írja a Politico.

Mint arról beszámoltunk, hatalmas botrány tört ki az Egyesült Államokban, miután kiderült, Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz tévedésből meghívót küldött a The Atlantic politikai magazin főszerkesztőjének a Signalon egy chatcsoportba, ahol a jemeni húszi lázadók elleni amerikai támadásról egyeztettek. Az újságíró így részesévé vált annak az online üzenetváltásnak, amelynek összesen 18 tagja volt, köztük J.D Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Mike Waltz és John Ratcliffe, a CIA igazgatója.

Az incidens több kérdést is felvetett, az egyik, hogy a védelmi miniszter és stábja miért egy civilek által is letölthető, aránylag könnyen feltörhető applikációban egyeztet titkos haditervekről. Jeffrey Goldberg, a The Atlantic főszerkesztője sokáig el sem hitte, hogy nem valami dezinformációs akció vagy tréfa áldozatává vált.

A nyitvahagyott kommunikációs ablakon így beleláthatott a Trump-adminisztráció belső köreinek vitáiba, azonban nem osztotta meg a nyilvánossággal a teljes üzenetváltást, mondván, hogy nem akar titkos műveleti információkat közzétenni. Goldberg azonban azt mondta, hogy a Fehér Ház vádjai, miszerint hazudik, késztették arra a döntésre, hogy most közzétegye a beszélgetés részleteit.

A Politico azt írja, a megosztott képernyőfotókon részletesen ismertetik az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók elleni amerikai légicsapások időzítését és a felhasznált fegyvereket. A lap szerdán közzétett írásában azzal érvelt, hogy egyértelmű közérdek fűződik az információk nyilvánosságra hozatalához. Megjegyezték azt is, hogy a Trump-kormányzat vezető tisztviselői nem biztonságos csatornákat folytatták a kommunikációt, és megpróbálták bagatellizálni a botrány jelentőségét.

A BBC szerint a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt az Atlantic legújabb cikkét álhírnek bélyegezte, Goldberget pedig nyilatkozatában „Trump-gyűlölőnek” nevezte, és ismét azzal védekezett, hogy az üzenetek nem tartalmaznak minősített információkat. J.D. Vance pedig úgy reagált, hogy az Atlantic újságírója „túlértékelte a dolgot”, amikor arról számolt be, hogy a csoportos csevegésben „háborús terveket” osztottak meg egymással.

Donald Trump elnök a botrány kirobbanása után kiállt a nemzetbiztonsági tanácsadója mellett, megjegyezve, hogy az újságíró jelenléte nem befolyásolta a jemeni milíciák elleni akciókat. Mike Waltz a maga részéről kedden annyit mondott, vállalja a felelősséget, magyarázata szerint valaki mást akart meghívni a beszélgetésbe.