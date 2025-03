A Budapest Pride betiltásáról fog vitázni az Európai Parlament

vita;Európai Parlament;betiltás;Budapest Pride;gyülekezési törvény;

Az Európai Parlament (EP) frakciói úgy döntöttek, hogy a jövő heti plenáris ülésen egy vitát szentelnek a Budapest Pride felvonulás betiltásának és a magyar gyülekezési törvény módosításának.

A vitát várhatóan jövő szerda délután tartják, hivatalosan „a közelmúltbeli magyarországi jogszabályi változások és azok hatása az alapvető jogokra” címet viseli a napirendi pont, de parlamenti forrásaink szerint egyértelműen a Pride betiltása miatt került az ügy az EP asztalára.

A vitát most nem fogja kísérni európai parlamenti állásfoglalás, vagyis nem lesz szavazás sem az ügyben, ahol kiderülhetne, mi a pártok véleménye a magyar kormány lépéseiről.

Információink szerint a Tisza pártot is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) is támogatta, hogy a plenáris ülésen a témát napirendre tűzzék ezzel a címmel. Az Európai Bizottság és a tagállamokat tömörítő Tanács soros elnökségét betöltő Lengyelország is szót kap majd a strasbourgi plenáris ülésen.