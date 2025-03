Sokat esett a toleranciaszint délutánra, a képviselők egyre hevesebben szálltak bele egymásba a Fővárosi Közgyűlés ülésén

Gellért fürdő;felújítás;Rác fürdő;Fővárosi Közgyűlés;közétkeztetés;drogstratégia;Római-part;menzareform;közösségi költségvetés;Budapesti Klímaügynökség;Budapest Brand;

2025-03-26 18:18:00 CET

A Budapest Brand Zrt. működésének vizsgálatára alakított eseti vizsgálóbizottság októberig tolná ki mandátumát, mivel két módosító javaslattal a jogelőd cégek és a reklámszerződésekre is ki kell terjeszteni a munkájukat.

Gál József a Podmaniczky Mozgalom képviselője, a bizottság vezetője azt is elmondta az ülésen, hogy a Budapest Brand nagyon kevéssé együttműködő. Gál szerint olyan ez, mint amikor valaki bérbe adja a lakását, azután amikor visszamenne ellenőrizni, csak a kulcslyukon nézhet be, holott a vécétartály mögötti rész is érdekelné. Karácsony Gergely főpolgármester szeretné cáfolni azt a közhiedelmet, hogy az ő választási kampányát bármilyen módon támogatta volna a cég, ha meghívnák a bizottsági ülésre.

A BGYH üzleti tervével kapcsolatban ismét előkerült a Gellért fürdő felújítása, amely az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Diorit Magántőke alap tulajdonában álló Gellért szállóval egy társasházként működő épületben található. A kettő felújítása éppen ezért egyszerre valósítható meg. A szálló rekonstrukciója már megkezdődött a fürdőé ősszel indul. A felújítás legkevesebb 20 milliárd forintot emészt fel, miközben az előkészítésre és tervezésre már elköltöttek egymilliárdot.

Zöld utat adott a közgyűlés a Rác fürdő felújítására, amelyet javarészt a hotel eladásából teremtenénk elő. A 76 ágyas szálloda kikiáltási ára 4 milliárd forint lenne a jelenlegi elképzelés szerint. A BGYH javasolt ütemterve szerint idén április és szeptember között nyílt pályázatot írnának ki a Rác Hotel értékesítésére. A fürdő újabb kivitelezési tenderét 2025. október és 2026. január között hirdetnék meg, míg a kivitelezés 2026 februárjában kezdődhetne meg és a cég reményei szerint 15 hónap alatt 2027 júniusára be is fejeződhetne.

Szóba került a közétkeztetési menzareform is. A főváros saját receptgyűjteményt állít össze és próbálkoznak újdonságokkal, például a húsmentes péntekkel. Jó hír, hogy április elsejétől 20 százalékkal emelik a normál és diétás óvodai és általános iskolai étkezők nyersanyagnormáját, míg a kollégiumi (általános iskola és középiskola) étkezők, illetve a gyógypedagógiai ellátásban étkezőknél 10 százalékkal emelik a normát. Az talán még jobb hír, hogy a fővárosi intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakat nem emelik.

Elkészült a fővárosi közösségi költségvetés 2020-2024. közötti ciklusairól készített utólagos hatásvizsgálat. A képviselők erősen támadták a jelentést, ahogy a közösségi költségvetés fővárosi működési modelljét is különös tekintettel a területi elosztás egyenetlenségére.

Évtizedes témaként ismét a közgyűlési téma lett a Római-parti gát. Ezúttal az uniós támogatási kérelem benyújtása volt a tét, amit legkésőbb ezért 2025. március végéig meg kell tenni ahhoz, hogy az EU-s forrás ne vesszen el. Az árvízvédelmi mű – mobilgát – kialakítását 100 százalékban támogatja az Unió. Az ülésen felszólaltak a gát támogatói és ellenzői is, az érvek sokszor elhangzottak már a természetes part elpusztításától, a tömeges fa kivágástól a magukra hagyott ingatlantulajdonosok félelméig és a part lezülléséig.

Visszatérő téma volt a klímaügynökség beszántása. Vitézy Dávid a Podmaniczky Mozgalom elnöke és a Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő közösen érveltek a beolvasztásáról, egyikük a Budapesti Közművekbe, másikuk a polgármesteri hivatalba zsuppolná az uniós forrásból működő ügynökséget költségkímélés okán. Drágállták a működést, kevesellték a munkát. Karácsony arra kérte a közgyűlést, hogy az ügynökség munkáját a májusra elkészülő 13 milliárdos panelprogram fényében ítéljék majd meg.

A következő öt évre szóló gazdasági programról szóló vitában a városvezetés a pénzhiány miatti bizonytalanságot emelte ki, a Fidesz, a Tisza és a Podmaniczky Mozgalom azt vetette a szemükre, hogy túlzottan általános, semmiféle konkrét, számonkérhető vállalást nem tartalmaz.

Hosszasan vitatkoztak a Tisza közterületi egyeztető fórum létrehozására vonatkozó javaslatáról, amit azután egy vízgazdálkodási munkacsoport kialakítására vonatkozó felvetésükről szóló párbeszéd követett. Tüttő Kata arra hívta fel a figyelmet,

hogy leginkább 2000 milliárd forint kellene a szükséges fejlesztésekre, amire uniós forrás nem nyerhető, a fővárosnak pedig ennek az összegnek a töredéke sem áll rendelkezésre erre a célra. Lehet persze munkacsoportot alakítani rá, csak az a kérdés, hogy minek

– vetette fel. Azt is helyretette, hogy Budapesten a Tisza által mondott egyharmados arány helyett hálózati vízveszteség 15 százalékos. Ezzel együtt van olyan vízvezeték, amit 1869-ben fektettek le és tavaly tudták kicserélni. Az FCSM hiába szed be 14 milliárd forintot a budapesti cégektől csatornadíjként, amit azután nem költhet fejlesztésre, hanem be kell fizetnie az állami kasszába. Baranyi Krisztina megjegyezte, hogy a rezsivédelem bevezetése nyomán megrogytak a közmű cégek. Egy szennyfogó rácsért harcol már évek óta, de nem sikerült felszereltetnie. Holott az csak 1-1,5 milliárdba kerülne. A vita később egészen a Fidesz és Tisza tagdíjfizetéséig kanyarodott.

Az érzületek újbóli felhevítésére kiválóan alkalmas volt Szepesfalvy Anna kormánypárti képviselő javaslata arról, hogy Karácsony Gergely számoljon be a drogstratégiával kapcsolatos egyeztetésről a kormánnyal és a kerületekkel. A Fidesz szerint drogpárti stratégiája van Budapestnek, drogosokat támogatnak, amit mindenki hevesen elutasított. Kiss Ambrus főigazgató kérésre elmondta,

hogy a főváros 2022-ben 15 milliót, 2023-ban13 millió forintot, 2024-ben 20 millió forint költöttek drogprevencióra.

Ekkor hangzott el egy South Park idézet is: „A drog rossz! Értem?!”.

Döme Zsuzsanna kutyapárti képviselő rögzítette, hogy semmi baj, feldolgozza az elhangzottakat, azt javasolta, hogy írassák bele az Alkotmányba, hogy drogra gondolni se lehet. Támogassuk inkább a kocsmákat, elvégre az alkohol nem probléma. A kábszobákból átterelhetőek a magyar emberek a kiskocsmába. Ezzel meg is oldanának mindent.