Hónapok után végre több iskolába is mobiltartó szekrények érkeztek, a sopronkőhidai rabok gyártották őket

2025-03-27 08:06:00 CET

Úgy tűnik, a Belügyminisztérium végül mégis talált megoldást arra, hogyan tárolják az iskolák a diákoktól elvett mobiltelefonokat – írja a hvg.hu.

A portál információi szerint az elmúlt hónapokban

az ország több intézményébe is egyforma, szürke fémszekrények érkeztek, így a boríték vagy átlátszó műanyag dobozok helyett a legtöbb helyen végre kulccsal elzárható, biztonságos helyen lehet tárolni napközben a mobilokat és más elektronikus készülékeket, amelyeket el kell venni a gyerekektől.

A szülők szerint a legfeljebb méretükben eltérő egyenszekrények az ország több iskolájába is szinte egyszerre érkeztek meg. Gyártó és szériaszám azonban – legalábbis látható módon – egyiken sem volt, így a portál forrásai nem tudták megmondani, hol vehették azokat.

Egy iskolaigazgató a hvg.hu-nak elmondta, náluk ősszel a tankerület végezte az igényfelmérést, nekik kellett megírniuk, milyen és hány darab szekrényt szeretnének, és a fizetést, megrendelést is ők intézték. Hozzájuk nem sokkal később meg is érkeztek a tárolók, míg más iskolában erre csak több hónappal később került sor, és akkor is úgy, hogy az iskola vezetésének nem szóltak róla. De olyan iskola is akad, ahol még nem is hallottak erről a lehetőségről.

A szekrényekre egyébként nincs panasz, azok

a beszámolók szerint jó minőségűek, külön kulcs nyitja mindegyik fakkot, de van egy főkulcs is, ami minden szekrényt nyit, arra az esetre, ha valaki elveszítené a saját kulcsát.

A portál megkeresésére

a Belügyminisztérium annyit közölt, hogy a szekrényeket egyre több helyen, az iskolák igényeinek alapján biztosítják, a tankerületi központok pedig a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzik be a tárolóeszközöket. „A tárolószekrények kiszállítása a beszerzések függvényében folyamatban van” – tudatta a tárca.

több tankerület egyenválaszokat adott, eszerint az intézmények elsőként a helyi adottságokra és igényekre tekintettel házirendjükben szabályozták a problémakört. Emellett, ahol szükséges a fenntartó a hatályos jogszabályoknak megfelelően szerezi be a szekrényeket.

A hvg.hu azt írja, a tankerületi központok honlapján közzétett, ötmillió forint feletti szerződések szerint

a mobiltelefon-tartó szekrényeket a Sopronkőhida Kft. gyártja, vagyis az értékmegőrző a dolgozó fogvatartottak keze munkája.

A megkötött szerződések ellenértéke jellemzően attól függ, hogy a tankerülethez hány intézmény és tanuló tartozik, de a Dél-Pesti Tankerület szerződéséből például az is kiderül, hogy körülbelül mennyibe kerültek ezek a szekrények. Eszerint a 138 darab, 30 rekeszes értékmegőrzőt kicsivel több mint 12 millió forintért szerezték be, vagyis a 30 rekeszes fémszekrények darabja 90 ezer forint körüli összegre jött ki.

Mint megírtuk, az iskolákban bevezetett korlátozásról szóló rendelet még tavaly, szeptember 1-jén lépett életbe, fő szabály szerint a diákoknak a tanítási nap elején le kell adniuk telefonjaikat, a tanítási nap végéig azokat elzárva kell tárolni, amiről az intézményeknek kell gondoskodniuk. A Népszava legutóbb januárban számolt be arról, hogy az iskolák különböző gyakorlatokat alkalmaznak: van, ahol elég a kikapcsolt telefonokat az iskolatáskába tenni, máshol névre szóló tasakokba kell helyezni és már a portán le kell adni, vagy zárható szekrényekben kell tárolni. Nemrég írtunk arról is, egy iskolában kötelező szekrénypénzt kértek a diákoktól az okoseszközök tárolása miatt, amit a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ (KK) szerint nem lenne szabad.