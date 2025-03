Lázár János szerint Kisvárdán a kerítés is kolbászból van, de azért a nem kampányesemény Lázárinfón egyebek mellett megígért egy 100 milliárdos beruházást

Fidesz;kampány;Lázár János;Orbán Viktor;Kisvárda;Seszták Miklós;

2025-03-27 18:38:00 CET

Közérdek közvetlenül Lázár Jánostól – konferálta fel vendégét csütörtökön Kisvárda és környékének fideszes ura, a térség országgyűlési képviselője, Seszták Miklós, aki szerint fórumukon az érdeklődők mindenre választ kapnak majd. A közterületen megrendezett, eseményt az építési miniszter „Lázárinfó – Bárhol, bárkivel, bármiről” címmel harangozta be. Nyitásként azzal kezdte, hogy Kisvárdán még a kerítés is kolbászból van, s ha volt az elmúlt 15 évnek nyertese, az éppen ez a város.

Lázár nem győzte eléggé dicsérni Sesztákot, az egykori nemzeti fejlesztési minisztert, aki feltehetően zűrös ügyei miatt nem folytathatta kormányzati munkáját, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei város polgármesterét, a fideszes Leleszi Tibort, aki szerinte „mindenki polgármestere”. Folytatódott a köszönetáradat azért a támogatásért, amit ők (Orbán-kormány, Fidesz) kaptak, következtek a választópolgárok, akiknek sok mindent megígért, legfőképpen, hogy „meghálálja a bizalmat egyenként és mindenkinek”.

– Orbán Viktor miniszterelnök is üdvözli önöket, amikor mondtam neki, hogy Kisvárdára jövök, azt mondta, hogy sokkal többet már ne kérjenek – anekdotázott Lázár János, majd sorolta: megcsinálják az M34-es utat az ukrán határig, 150-200 milliárd forintos beruházással, idén májusban kiírják a tervezési pályázatot, 2026-2027-re pedig meg is épülhet az út, sőt befejezik az M3-as autópályát is. Lesz itt még multifunkcionális sportcsarnok, távhőfejlesztés, ivóvíz-fejlesztés is az ígéret szerint.

A miniszter amúgy a mostani beszélgetést nem tartotta kampányeseménynek, de hozzáfűzte, hogy abból a következő egy évben nagyon sok lesz. Hogy azoknak meglegyen az ideológiai alapja Lázár elmondta: azért van most itt, mert „új helyzet van a világ nyugati oldalán”. Utalt még a három éve tartó orosz-ukrán háborúra, hogy néhány éve még azt hitték, hogy minden rendben van az országban, mindenkinek van munkája, de aztán minden megváltozott. – Hódmezővásárhelyen úgy mondjuk, hogy bolond világ van, az EU már 72 órás csomagról beszél, de az itt élők értik, hogy mi a helyzet itt, a háború szomszédságában, ebben a háborús zónában – magyarázta Lázár János.

Összességében a Fidesz részéről „jólétet és normalitást” ígér mindazoknak, akik részt vesznek „a munkaalapú társadalomban”. A kormány legutóbbi intézkedései, például az árrésstop szerinte az alacsony árakat és az egyre magasabb béreket és nyugdíjakat jelentik majd. A Lázár-féle „normalitás” alatt pedig a gyermekvédelemre hivatkozva, lényegében a Pride-betiltását, a gyülekezési jog korlátozását kell érteni.